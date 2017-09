Rihanna basicamente salvou a moda em 2017 com este vestido lindo

Uma das melhores coisas sobre a empresária Rihanna, dona de uma das linhas de make mais bem-sucedidas dos últimos anos, é que ela parece genuinamente se divertir com a moda. Mais do que isso, ela sabe o poder de um look comunicar uma ideia, um estado de espírito. O poder de um look em inspirar outras garotas – e garotos! – ao redor do mundo.

E foi exatamente o que ela fez, nesta quarta-feira (20), em Londres, durante a festa de comemoração do sucesso da Fenty Beauty. Ao escolher um vestido de tule em tons de lilás da estilista local Molly Goddard, Riri se divertiu e ainda passou um recado importante.

O look, à primeira vista, delicado, carrega toda a subversão proposta pela designer londrina: apresentar a feminilidade de uma forma diferente, usando tecidos nobres, mas com detalhes inacabados, assimetrias… Há três anos no rolê, Molly é uma das grandes promessas da moda e tem tudo a ver com esse momento atual, no qual se questiona os papéis de gênero e os códigos “estabelecidos”.

É como se a Rihanna dissesse, “ei, eu posso usar esse vestido de princesa e usar esses sapatos de guerreira, tudo ao mesmo tempo, eu sou várias, eu posso ser quem eu quiser”. Pode mesmo.

Bônus

Além de se divertir com a moda, ela realmente se diverte nas festas – e ainda aproveita o bufê. rs