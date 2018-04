Rihanna mostra em vídeo sexy que sua linha de lingerie também é plus size

Depois de lançar uma linha de maquiagem que fez um sucesso absurdo, a cantora (e empresária e filantropa e muito mais) Rihanna vai lançar uma marca de lingerie. Batizada de Savage x Fenty, a coleção começa a ser vendida no dia 11 de maio, mas o sucesso é tanto que o site oficial da marca já tem uma espécie de lista de espera.

E assim como Rihanna garantiu que a linha de maquiagem atendesse pessoas com os mais diversos tons de pele, a linha de lingerie também será inclusiva. Em um vídeo sexy divulgado no Instagram, uma modelo plus size veste peças da coleção, enquanto ao fundo se ouve frases questionando padrões de beleza e o estereótipo do que é ser sexy.

Na lista de espera do site, você pode indicar o tamanho de seu sutiã até 100F, na numeração norte-americana, e a calcinha até 3X (algo como extra-extra-extra grande). Não é à toa que as expectativas para esse lançamento estão altíssimas! Chega logo, 11 de maio.