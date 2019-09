Rihanna sugou toda a beleza e juventude do mundo com look do dia de gala

Não contente em aparecer com o melhor look do dia da semana, Rihanna superou a si mesma (quem mais ela iria superar, afinal?), e apareceu, na última quinta-feira (12), em NY, sugando toda a beleza e juventude de mundo. É, ela estava linda desse jeito mesmo!

Se prepare para uma surpresa enquanto rola com o cursor para baixo.

Para a quinta edição do “Diamond Ball”, jantar beneficente criado por ela para levantar fundos para a Fundação Clara Lionel (que promove programas de educação e saúde para comunidades pobres ao redor do mundo), ela apostou em um belo vestido da última coleção de Alta-Costura da Givenchy.

Criação da estilista Clare Waight Keller, o vestido, à primeira vista, era um tanto conservador: veludo molhado preto e gola alta. Porém, estamos falando de Riri e com ela NADA é antiquado, então, a cauda de sereia da produção era toda desconstruída, deixando tudo mais punk e interessante.

Pontos para a beleza e cabelo bem noventistas com direito a batom em tons de marrom e fios com mechas caídas na frente, uma coisa bem Aaliyah.