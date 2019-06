Rihanna surge impecável com look pink e tranças em abertura de nova loja

A primeira mulher negra da história a comandar uma marca de luxo do grupo LVMH, detentor de grifes como Givenchy, Dior e Louis Vuitton, acaba de inaugurar mais uma loja própria.

Rihanna, que agora além de cantora e dona da Fenty Beauty, marca de beleza, e da Savage X Fenty, de lingeries, também é responsável pela Fenty, focada em vestuário e acessórios, deu uma festa na noite de terça-feira (18), em comemoração à segunda unidade pop up da marca, desta vez localizada em Nova York. A primeira loja da Fenty foi inaugurada em Paris, há cerca de um mês.

Riri, que estava maravilhosa, compareceu ao evento a bordo de um minivestido pink de cetim, com alças fininhas e barra franzida. A peça, é claro, é da Fenty, e traz de volta o decote drapeado, tendência bem popular nos anos 90.

Ela combinou o look, todo nessa pegada ‘Barbie moderninha’, com joias turquesa e sandálias também em cor-de-rosa, igualmente da Fenty.

As sandálias, inclusive, têm tudo para ser um dos itens de mais sucesso da marca – Bella Hadid, por exemplo, já é fã do calçado, e apareceu com uma versão verde neon dele no começo deste mês, andando pelas ruas de Nova York.

Além do modelito pink, Rihanna mudou o cabelo e apostou nas tranças tipo box braids para marcar presença na festa, completando a montação com uma beleza que se destacava pelo batom, acompanhando a paleta rosa choque do vestido e do sapato.

Perfeita que fala, né?