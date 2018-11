Desde que ~deixou~ a carreira de cantora para se tornar revendedora de cosméticos Fenty Beauty, Rihanna tem feito o possível para jamais deixar que o público esqueça que ela é a nova rainha da maquiagem.

No Instagram, ela só publica fotos relacionadas aos novos produtos da Fenty Beauty. No Youtube, começou a publicar tutoriais semanais feitos somente com produtos da Fenty Beauty e, bem, a maior parte dos últimos eventos nos quais ela esteve presente eram ligados com a Fenty Beauty. Se acontece algum tapete vermelho? Só maquiagem Fenty Beauty toca o belo rostinho dela!

Por isso, não é nenhuma surpresa que ela usou o Halloween para promover ainda mais a Fenty Beauty. Como? Usando um make sensacional feito – provavelmente – somente com produtos… Fenty Beauty!

Para uma festa organizada por Rita Ora, na última quarta-feira (31), em Londres, Riri optou por sair do hotel com um look poderoso todo em látex – uma coisa meio Mulher Gato – complementado por um make de caveira.

Mas, olha só, não era uma caveira comum, não, era uma caveira pink que curte muito uma boca bordô. Os produtos usados? Fenty Beauty, óbvio, porque mensagem subliminar é a alma do negócio Rihanna não dá ponto sem nó e esse é um dos motivos da marca ser um sucesso!

** Esta matéria não foi patrocinada pela Fenty Beauty.