Rihanna vai lançar a sua própria marca de roupas de luxo

Rihanna, aparentemente, quer dominar o mundo. É que a cantora e empresária, depois de construir um verdadeiro império da beleza por meio da Fenty Beauty, sua linha de maquiagens em prol da diversidade, e criar sua própria marca de lingerie para todos os tipos de mulheres (e corpos!), a Savage X Fenty, Riri quer ir além, e sua próxima empreitada tem tudo a ver com o mercado de luxo.

De acordo com o WWD, portal especialista no universo fashion, já faz um tempo que Rihanna vem arquitetando uma parceria poderosa com o grupo LVMH, dono de labels como Louis Vuitton, Fendi, Dior e Givenchy (só para citar algumas). A intenção é lançar, ainda neste ano, uma marca própria de luxo, que vai contar com peças de vestuário, artigos em couro e acessórios. Segundo o site,

Segundo o site, a princípio a cantora poderá contar com a ajuda de funcionários de outras marcas integrantes do grupo, como a Louis Vuitton e a Celine, para trabalhar junto com a sua própria equipe e colocar as peças em processo de produção. Porém, parece que Rihanna já colocou a mão na massa – e deu até um spoiler para a gente.

Na última segunda-feira (14), ela apareceu em nova York usando um par de óculos gigantes (tendência na certa!), mas o que chamou a atenção mesmo foi o fato do it-acessório, nada discreto, possuir o logo da Fenty – o possível nome de sua mais nova grife – na armação.

–

Rainha!