Riquíssima, Beyoncé usa blazer masculino na estreia de “O Rei Leão”

Uma vez a cada milênio, Beyoncé resolve caminhar ao lado dos simples mortais e cruzar o tapete vermelho de algum evento importantíssimo, como o Oscar ou o Met Gala. É sério, ela chegou em um nível tão absurdo de fama que seleciona a dedo qual red carpet prestigiar e sequer dá entrevistas. Foi o que aconteceu na última terça-feira (9), em Los Angeles, na estreia de “O Rei Leão”, quando surgiu ao lado da filhota, Blue Ivy.

Intérprete da leoa Nala no aguardado live-action, ela escolheu literalmente brilhar na premiere da produção – e o Simba que nos perdoe, mas ela é a maior estrela do longa. Vestida de Alexander McQueen da cabeça aos pés, Bey sempre tem um truque para deixar a produção mais interessante, desta vez, resolveu colocar por cima do vestido com saia degradê um blazer com cristais bordados da coleção masculina da grife. Tudo muito opulento, muito rico.

Como boa virginiana atenta a todos os detalhes, as joias, o make e o cabelo estavam igualmente chiquíssimos e no ponto. Ah, sem falar no look combinandinho da filha – também McQueen.

“O Rei Leão” tem estreia prevista para o dia 18 de julho. “The Spirit”, música composta e performada por Beyoncé para a trilha-sonora do filme já está disponível em todas as plataformas,