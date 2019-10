Rock in Rio: os 16 melhores looks das famosas nos últimos dias do festival

Terminou, na noite de domingo (6), a edição 2019 do Rock in Rio, que no total contou com sete dias de atrações musicais variadas, entre elas shows de P!nk, Anitta e Iza.

E, como já é de praxe em todo e qualquer festival de música, o evento acabou, também, funcionando como um prato cheio de inspirações para quem gosta de moda e beleza.

Diversas celebridades marcaram presença na chamada Cidade do Rock, e alguns looks chamaram mais atenção do que outros: teve Paolla Oliveira com uma produção à la Regina George, de ‘Meninas Malvadas’, Bruna Marquezine com um visual que remetia muito à galera do nostálgico RBD, além de muito jeans, couro e paetês combinados a peças fresquinhas, como tops, corsets e sutiãs. Nos pés, assim como rolou no primeiro fim de semana do RiR, botas, tênis plataforma e coturnos dominaram os lookinhos.

A seguir, selecionamos 16 das produções mais interessantes que passaram por lá:

Alice Wegmann

Iza

Gaby Amarantos

Manu Gavassi

Paolla Oliveira

Lucy Ramos

Isabella Santoni

Juliana Alves

Juliana Paes

Bruna Marquezine

Camila Queiroz

Brunna Gonçalves

Patricia Poeta

Maisa Silva

Raissa Santana

Sheron Menezzes