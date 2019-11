Saiba qual será o tema do MET Gala 2020

Em 2020 o Metropolitan Museum of Art, de Nova York, completa 150 anos desde sua abertura, e nesta quinta-feira (7), Andrew Bolton, curador do departamento de moda do museu (o Costume Institute), fez o anúncio oficial sobre o tema do Baile do MET – ou MET Gala – do ano que vem, evento responsável por inaugurar, ainda, uma exposição anual na mesma temática.

O Baile, um dos eventos mais aguardados para quem gosta de moda, tem como objetivo levantar fundos para o Instituto de Vestuário do Museu, além de, claro, reunir uma série de estilistas, artistas e celebridades que, sempre na primeira segunda-feira do mês de maio, desfilam looks nada convencionais pelo tapete vermelho.

E, se em 2019 o tema do Baile do MET foi todo pautado pela estética Camp, em 2020 ele é bem mais amplo. Batizado de ‘About Time: Fashion and Duration’ (algo como ‘Sobre o tempo: Moda e Duração’), a exposição que será inaugurada durante o MET Gala 2020, marcado para acontecer no próximo dia 4 de maio, vai traçar uma linha do tempo “disruptiva” sobre esses 150 anos de história da moda, através do rico acervo presente dentro do Instituto.

De acordo com a Vogue, essa linha do tempo trará frases tiradas de algumas das mais importantes obras da escritora Virginia Woolf, como os livros “Sra. Dalloway” e “Orlando” – este último, que virou filme lançado em 1992, foi a principal inspiração, tanto de maneira literária quanto cinematográfica, para que a exposição saísse do papel.

“O que eu gosto sobre essa versão do tempo de Virginia Woolf é a ideia de um continuum. Não existe um começo, um meio e um fim. É como se tudo fosse um grande meio. Sempre me senti dessa forma sobre a moda. A moda é o presente.”, falou Andrew Bolton.

Ainda segundo a publicação, cerca de 160 produções de moda estarão presentes na exposição, divididas de duas maneiras diferentes – a primeira seção apresentará apenas roupas de cor preta, datadas de 1870 até 2020. Já a segunda divisão terá muito branco, misturado a pontos de cores específicos nas roupas, para representar tudo aquilo que será considerado uma “dobra no tempo”.

Entre os co-anfitriões da festa do ano que vem estão, além de Anna Wintour, o estilista e diretor criativo da Louis Vuitton Nicolas Ghesquière, as atrizes Emma Stone e Meryl Streep e o ator Lin-Manuel Miranda.