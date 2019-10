Sarah Jessica Parker trouxe de volta a tendência dos óculos máscara

Quando soube que iria para Nova York conhecer o novo lançamento da Sunglass Hut*, uma linha de óculos de sol da marca em colaboração com a atriz e empresária Sarah Jessica Parker, logo achei que os modelos trariam uma proposta mais fashionista e menos básica, talvez pelo fato de ser quase inevitável pensar em Sarah e não relacioná-la a Carrie Bradshaw, a protagonista (e ícone de estilo) do seriado ‘Sex and The City’.

Porém, ao conferir de perto o design da única armação presente na collab, que chega com cinco opções diferentes de cores – preto com cinza, preto com verde, cinza com rosa, todo azul e marrom clássico com armação de tartaruga -, esqueci de vez dessa ideia.

É sempre bom lembrar que SJP não é Carrie, e a atriz, ao desenvolver sua coleção-cápsula, batizada de SJP x Sunglass Hut, quis mesmo priorizar a praticidade.

No evento oficial de lançamento da linha, que rolou na cidade americana na noite da última quinta-feira (3), Sarah, extremamente simpática, surgiu com um look básico, combinando calça de couro e cardigã preto, e surpreendeu ao cumprimentar as jornalistas brasileiras com um educado “oi, tudo bem?” em português (fofa!).

Além disso, ela explicou, em um bate-papo informal, quais foram os motivos que a fizeram reviver os chamados óculos máscara (shield sunglasses, em inglês), formato que cobre quase todo o rosto, fez bastante sucesso há algumas décadas e voltou meio tímido nas últimas temporadas de moda, entrando no portfólio de diferentes marcas especializadas.

Sarah, uma moradora de Nova York que, de fato, transita por lá (seja a pé ou de metrô), contou que dificilmente sai de casa sem um par de óculos de sol, assim como quando tem de viajar de avião.

“Na minha bolsa, eu sempre carrego o bilhete do metrô, carteira, brilho labial, goma de mascar, óculos de sol e um livro”, disse ela.

Logo, a escolha da armação grandona e versátil, além do fator praticidade já citado, é ideal também para aqueles dias em que você precisa sair na rua, mas não está muito a fim de interagir com o mundo. Sabe?

Nas palavras da atriz, o estilo foi pensado para as ocasiões em que tudo o que dá vontade de dizer é “Você tem certeza que quer falar comigo agora? Que tal mais tarde?”.

Porém, os novos óculos, meio vintage, meio esportivos, têm, também, um quê de memória afetiva. Eram os preferidos da mãe de Sarah nos anos 60 e, na década de 90, se tornaram item obrigatório no closet da atriz.

“Eu tinha um par de óculos de sol formato máscara, nos anos 90, que eu absolutamente amava, e fiquei muito triste quando ele deixou de ser produzido. As pessoas vão me perguntar onde elas podem comprar esse estilo de óculos, e agora posso dizer com muita alegria que eles estão disponíveis na Sunglass Hut”, falou.

Em contraste com a proposta das armações que, como ela brincou, “foram desenhadas para seres humanos usarem”, sem distinção de gênero, estão as caixinhas delicadas.

Em um tom de rosa pálido, foram inspiradas nas caixas de sapato de sua principal empreitada no mundo da moda, a linha de calçados SJP by Sarah Jessica Parker. Junto delas, um case de cetim no mesmo tom pastel acompanha cada um dos modelitos.

Na mesma ocasião, Sarah revelou que, ao contrário da personagem Carrie, não é uma pessoa consumista, nem muito ligada nas últimas tendências de moda. Por incrível que pareça, entre suas peças de roupa favoritas estão alguns vestidos comprados em brechós, que ela usou em momentos especiais da vida, e… moletons cinza.

A atriz confirmou ter planos de desenvolver outras collabs futuras focadas no universo dos óculos de sol. Enquanto isso, vale dizer que as cinco opções presentes na SJP x Sunglass Hut, com preço sugerido de 159 dólares, já estão disponíveis para compra em lojas selecionadas e no site oficial da marca, que entrega no Brasil.

Veja todas as cores da coleção:

*A jornalista viajou para Nova York a convite da marca.