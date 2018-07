Se você é uma popstar, faça como a Dua Lipa e use esse look incrível

No fim do dia, a grande função de um popstar é entreter o seu público. Seja lotando estádios, vendendo álbuns, colecionando streams no Spotify, seja usando looks que ficariam ridículos em “pessoas normais (exemplo: quem não é celebridade)”. Dua Lipa, estrela britânica em plena ascensão, preenche todos os requisitos citados acima e mais: ela consegue fazer produções absurdas funcionaram.

Ontem (26), foi dia dela fazer uma performance no programa de entrevistas “The Late Show With Stephen Colbert” e, para a ocasião, em vez de escolher um terninho chato como a maioria das famosas faz, seguiu a cartilha usada por Lady Gaga e Rihanna: apareceu fabulosa em um macacão Versace (se pronuncia Versatche).

Vamos concordar, não é a peça mais usável no dia a dia e é até meio feia, né? Ela está parecendo algum personagem de histórias em quadrinho? Está. Mas a cantora está tão maravilhosamente confortável nela que parece estar usando jeans e camiseta branca.

A gente só trocaria as sandálias por uma bota. Porém, é isso aí, garota.

Para a apresentação de “IDGF”, ela trocou por um vestidinho tão discreto quanto: