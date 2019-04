Selecionamos só os melhores looks de festa do baile ‘Time 100 Gala’

Todos os anos a respeitada revista Time faz uma lista reunindo as personalidades mais influentes daquele determinado período. Na seleção de 2019, divulgada semana passada, entraram atletas, artistas, políticos e diferentes ícones pop, que de alguma forma fizeram diferença (positiva ou negativa no mundo).

Entre as mulheres escolhidas, só para citar algumas, estão as atrizes Yalitza Aparicio e Brie Larson, a congressista e ativista Alexandria Ocasio-Cortez, a e ex-primeira-dama Michelle Obama e as cantoras Taylor Swift e Lady Gaga.

Junto com a lista, a publicação realiza, também, o chamado ‘Time 100 Gala’, baile criado para homenagear os escolhidos do ano. A festa aconteceu na noite da última terça (23) e, como sempre, contou com produções das mais elegantes escolhidas pelas famosas para pisar no red carpet.

Aqui, a gente juntou só as mais elegantes delas (não necessariamente nesta ordem):

Brie Larson

–

A “Capitã Marvel”, que ultimamente está com a agenda bem cheia por conta das divulgações do aguardado ‘Vingadores: Ultimato’, escolheu um longo verde-oliva da Prada, com cintura ajustada e decote coração. Minimalista e podre de chique.

Sandra Oh

–

Já Sandra Oh elegeu um tubinho preto da Oscar de La Renta. A alça única, com aplicações e plumas (tendência!), além do decote tipo um ombro só, quebraram a vibe mais básica do visual, junto com a bolsa de mão com pedrarias e os brincos longos.

Sophia Bush

–

Sophia brilhou (literalmente) no tapete vermelho do baile ao surgir com um modelo mais ‘emocionante’. O vestido J. Mendel verde bem clarinho tinha fenda, decote generoso em V contrastando com as mangas e, ainda, brilho no top. Apesar de conter elementos diversos, a produção funcionou para ela, que optou pelas sandálias clássicas de tiras finas e pouquíssimos acessórios.

Naomi Campbell

–

Naomi Campbell, que nunca teve medo de chamar atenção, foi à festa a bordo de um Valentino dourado de gola alta e saia plissada. A peça luxuosa é inteirinha bordada e ficou ótima coordenada com o penteado reto e ultraliso escolhido por ela.

Janet Mock

–

Por fim, recebam o vestido verde-esmeralda (aliás, notou como o verde foi quase unanimidade na premiação?) metálico escolhido pela escritora Janet Mock para pisar no red carpet do baile. O modelo de mangas longas ajustado ao corpo é obra da designer britânica Jenny Packham – e, talvez, o nosso favorito da noite.