Selena Gomez brilhou demais com este vestido de paetês coloridos

Se as mais recentes aparições públicas de Selena Gomez foram sobre looks monocromáticos – um conjunto de saia e top cropped brancos, em Cannes, e uma série de produções em tons de preto, branco e marinho -, na última terça (11) a cantora e atriz saiu de sua zona de conforto fashion.

Selena, que continua promovendo o filme de zumbis “Os Mortos Não Morrem” (The Dead Don’t Die, em inglês), compareceu ao programa The Tonight Show com Jimmy Fallon, e, com auxílio da stylist Kate Young, optou por um vestido de paetês coloridos da Marc Jacobs para a ocasião.

Não por acaso, o modelo leva o nome de ‘Disco Dress‘, bem nessa pegada de globo de discoteca. Disponível para compra no site da marca por 750 dólares (mais ou menos R$ 2875,95), a peça de mangas compridas mescla tons de lantejoulas em roxo, turquesa e verde, organizados em listras diagonais.

Sel preferiu combinar o look com os scarpins pretos, mais básicos.

Outro detalhe que chama atenção no vestido é a modelagem assimétrica, resultando em uma cauda na parte de trás dele, que contrasta com a frente mais curtinha. Arrasta para o lado para ver Selena brilhando com a peça em movimento:

Com o cabelo solto, repartido ao meio e modelado, Sel investiu em uma beleza mais tradicional, obra do seu maquiador-fiel, Hung Vanngo.

Olhos marcados em esfumado marrom e um batom nudezinho que respeitava a mesma paleta terrosa faziam parte do visual.

Ah! E para quem é fã da cantora, vale dizer que durante o programa ela revelou que acaba de finalizar um novo álbum. Estamos ansiosas.