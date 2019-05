Selena Gomez copiou um look anos 90 da Jennifer Aniston e ficou perfeita

Ícone é ícone, minha gente! Jennifer Aniston foi realmente *a* garota dos anos 1990 – tinha o cabelo mais copiado e um estilo tão amado que até hoje faz sucesso. Prova disso é que Selena Gomez, outro ícone – mas esse, dos anos 2010, não pensou duas vezes antes de copiar um lookinho sensacional de Aniston. Nada de “Friends“aqui, no entanto. O look saiu do filme “Paixão de Ocasião”, cujo título original é “Picture Perfect”.

Quem compartilhou o visual foi a modelo Connar Franklin, amiga de Selena, que disse no Insta Stories ter proposto o visual a la Jennifer Aniston para Sel. Olha só!

–

Eu disse: “O look de hoje… Jennifer Aniston”. Selena Gomez disse: “OKAY.”

Bem grunginha, a personagem de Jennifer Aniston usava um vestido preto com alcinha espaguete, camiseta branca por baixo, blusa amarrada na cintura, óculos escuros pequenininhos e boné para trás, com duas trancinhas bem charmosas.

Selena adaptou o look com um macacão pantacourt, mas o resto, olha… perfeito!

A gente amou e também quer copiar esse lookinho aqui em casa 😉