Selena Gomez fez o look do dia sem sutiã pois ela não é obrigada

Ninguém é, afinal. E, no calor dos debates sobre papéis de gênero e movimentos como o #FreetheNipple, que questiona a proibição da exibição dos mamilos femininos em redes sociais, por exemplo, uma nova geração de garotas, ativistas e influencers, encabeçada por Selena Gomez, Kendall Jenner e Amandla Stenberg, resolveu deixar o sutiã guardadinho no armário e levar esse tipo de discussão para, acredite, o look do dia.

Leia Mais: 22 situações que você passa com o sutiã

Fotografada na última quarta-feira (4), saindo do apartamento dela em Nova York, Sel mostrou, mais uma vez, que a peça não precisa ser obrigatória mesmo. E essa não foi a primeira vez que ela apareceu assim, não, tá?

E sabe o que é melhor? Ela não está sozinha, viu?!

Muitas mulheres estão cansadas de sentir presas, apertadas, com dores… E, se não deixam completamente de usar, porque, enfim, existe um grande problema chamado machismo e outro chamado assédio, estão apostando em modelos mais confortáveis como o cortininha ou aqueles esportivos, os bralettes – para se ter uma ideia do sucesso deles, no ano passado, até a Victoria’s Secret foi obrigada a lançar uma coleção específica.

Sim, mais uma coisa que as millennials destruíram: os sutiãs. E é só o começo.