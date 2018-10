Seu look sob controle

A agenda está lotada e o dia promete ser corrido? Calma que sempre dá para aproveitar o melhor da vida com muito estilo e conforto! A dica é apostar em uma combinação de peças e acessórios inteligentes, que adaptam o seu look para as mais diferentes ocasiões – seja para um almoço ao ar livre ou aquele evento noturno. Nesses dias, vale a pena investir em:

–

Look básico e com personalidade

Quando a manhã vem com um compromisso antes mesmo do expediente, como reunião na escola das crianças ou prova no curso de francês, opte pelo conforto. A calça preta de couro sintético e a blusa de crepe branca com golinha mais alta tiram o black and white do lugar-comum. Nos pés, o tênis branco continua o calçado da vez!

–

Peças elaboradas

Para garantir aquele ar de seriedade no ambiente de trabalho, aposte em uma peça nobre e com estampa clássica, como o blazer listrado. Já a bolsa a tiracolo amarela dá colorido à produção e tem o tamanho ideal para você levar tudo de que precisa.

–

Óculos versáteis

Dentro ou fora do escritório, você pode optar por uma armação clássica com um toque cool, como o modelo tartaruga. Para completar, escolha as lentes Transitions Signature, que se adaptam a qualquer condição de luz, com transições suaves de um ambiente para outro – ficam escuras quando expostas ao sol e totalmente transparentes em ambientes internos. Elas também reduzem o brilho e a fadiga visual, protegendo contra os raios UV e da luz nociva emitida pelos aparelhos digitais e pelo sol.

–

Acessórios poderosos

O brincão com pedra preta e o bracelete dourado já transmitem um ar mais sofisticado e dão aquele up no visual para o encontro com as amigas. Se o ambiente disponibilizar mesas ao ar livre, não se esqueça dos óculos com lentes Transitions Signature.

–

Saltão ou saltinho

Passadinha rápida em casa antes de aproveitar a noite com que você ama? Então troque o tênis por uma sandália de salto – a altura é você quem define. Vale investir também em um último acessório, como a clutch de animal print para arrematar de vez o look deslumbrante.