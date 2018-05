Sim, a Katy Perry foi ao Met Gala 2018 vestida como um anjo – literalmente

Anjooo, eu juro que te amo! Katy Perry adora uma boa montação e ela não economizou para o Met Gala 2018, evento mais importante da moda que acontece nesta segunda-feira (07). Para a ocasião, ela foi muito além do tema católico deste ano e se vestiu como um anjo – bem, pelo menos, da forma que acreditamos que sejam os anjos, já que, assim como os unicórnios e as fadas, não há provas de que eles existam mesmo.

E, olha, na real, a produção Versace é bem interessante: o minivestido de correntes + a bota dourada formam um bom combo com as asas de quase dois metros de altura. Era tudo tão luxuoso que a impressão de ser uma fantasia (um risco!) passou longe (ou raspando).

Se a intenção da cantora era causar, foi sucesso, já que ela foi uma das pessoas mais comentadas no Twitter.

Goste ou não, o baile uma festa para pirar mesmo, para as loucurinhas e para deixar a imaginação voar – literalmente, como a Katy fez.