O novo tênis da Adidas parece um algodão doce de tão fofo

Não tinha para ninguém: os clássicos tênis Stan Smith, da Adidas, eram os queridinhos do street style. Lançado nos anos 1970, o calçado batizado com o nome de um tenista norte-americano ganhou vida novamente, em 2014, e rapidamente se tornou um fenômeno. Seja na rua, seja nos principais blogs de moda mundo afora, você provavelmente iria se deparar com alguém usando o modelo (sempre na cor branca + verde) da empresa alemã.

Como tudo no mundo fashion, no entanto, a tendência se esgotou. Mas, nem por isso, a marca deixou de apostar na fabricação do produto. Pelo contrário, resolveu investir em novas cores. O último lançamento? Uma versão rosa pastel + preto que mais parece um algodão doce (ou um unicórnio?).

Feito em couro, o calçado é completamente fiel ao modelo original. Imagina como vai ficar incrível coordenado com um look todo preto?

Curtiu? Por enquanto, o modelo só é vendido lá nos Estados Unidos por cerca de 100 dólares. Gostou muito? A boa notícia é que, sim, eles entregam no Brasil.