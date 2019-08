Status: morrendo de fofura com a linha da Levi’s inspirada na Hello kitty

Fãs de Hello Kitty, preparem-se, pois a Levi’s acaba de divulgar um lançamento que vai balançar as estruturas de vocês.

Em comemoração aos 45 anos da personagem, a marca se juntou à empresa japonesa Sanrio e criou uma linha fofíssima e supercompleta de roupas, com peças que variam entre camisetas, moletons e jaquetas jeans, toda inspirada na gatinha. A coleção é confortável e reúne itens mais básicas, como as t-shirts em preto e branco, e outros mais divertidinhas, como shorts estampados com os principais personagens do desenho.

A partir desta sexta (2), as roupas, criadas para mulheres e adolescentes, poderão ser compradas tanto em Levi.com.br, quanto nas lojas Levi’s® selecionadas, com preços que vão de R$ 109,90 (camisetas) a R$ 419,90 (jaquetas).

Veja detalhes de todos os itens da collab – e tente não morrer de amores:

Blusa branca Perfect Ringer Tee, R$ 109,90

Jaqueta jeans Hello Kitty (frente), R$ 419,90

Jaqueta jeans Hello Kitty (costas), R$ 419,90

Blusa branca estampada Hello Kitty, R$ 129,90

Moletom cinza - preço sob consulta

Camiseta branca, R$ 109,90

Shorts estampado Hello Kitty, R$ 259,90

Blusa cinza Perfect Ringer Tee, R$ 109,90

Blusa de manga comprida Hello Kitty, R$ 129,90

Camiseta preta, R$ 109,90

Moletom preto Hello Kitty (frente), R$ 279,90

Moletom preto Hello Kitty (costas), R$ 279,90

Moletom estampado Hello Kitty, R$ 279,90