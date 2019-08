Tá? Miley Cyrus usou o look mais chique e sexy do VMA 2019

–

Miley Cyrus é uma das grandes estrelas do VMA na última década e ficou conhecida por protagonizar um dos momentos mais caóticos da premiação, quando em um maiô de látex dançou ao lado de Robin Thicke, ao som de “We Can’t Stop”, e, bem, todo mundo assistiu… Ela, no entanto, nunca é lembrada no que diz respeito aos looks usados no evento da MTV. Quer dizer…

Neste ano, recém-separada do boy Liam Hemsworth, ela não deu as caras no tapete vermelho, porém surgiu deslumbrante no palco para performar o novo single, “Slide Away”. Em uma fase roqueira chique, a cantora apostou em um belo vestido Saint Laurent bem minimalista, bem anos 1990 coordenado com sandálias de tira – que também remetiam forte à década.

E, como o Diabo mora nos detalhes, ela caprichou nos colares, correntes e pulseiras deixando tudo ainda mais sexy e interessante. Atenção para a beleza “molhada”: dos cabelos à sombra glitterizada.

O melhor look da noite – e uma das melhores aparições públicas da Miley em tempos!

