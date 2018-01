Tatá Werneck inova no look do dia e aposta em um vestido-blazer

A divulgação de “Deus Salve o Rei” está pesadíssima! A nova novela das 7 da Globo, que estreou na última terça-feira (09), é uma das grandes apostas da emissora para 2018. Por isso, o trio de mulheres protagonistas, nos últimos meses, apareceu por toda parte. Não seria diferente, obviamente, na première da produção. Enquanto Marina Ruy Barbosa foi escalada para assistir ao primeiro capítulo no Rio, a Lady Tatá Werneck participou de uma exibição num cinema em São Paulo.

Para a ocasião, ela decidiu apostar em uma das grandes tendências do momento: o tuxedo dress, que é tipo um vestido inspirado na modelagem de um blazer. É chique, moderno e uma boa opção para quem quer atualizar o look do dia. É das peças favoritas de gente como Kim Kardashian e Cara Delevigne.

A peça é da NK Store e as joias são Carla Amorim. Quem assina o styling é a dupla queridinha das famosas Juliano Pessoa e Zuel Ferreira.

Como o look era branco, Tatá resolveu caprichar na beleza. Ela se jogou num batom vermelhão, pele fosca e levemente iluminada, sobrancelhas bem marcadas e cílios postiços. Um combo perfeito.