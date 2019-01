Taylor Swift escolheu o vestido mais sexy do Globo de Ouro 2019

Apesar de ter “pulado” o tapete vermelho, Taylor Swift fez uma aparição surpresa no Globo de Ouro 2019, premiação que aconteceu ontem (06), em Beverly Hills.

Estrela do filme “Cats”, com estreia prevista para dezembro deste ano, ela apresentou a categoria de “Melhor Canção Original” – vencida por Lady Gaga e a viciante “Shallow” – e não poderia ter escolhido um look mais sexy, talvez o mais sexy entre todas as convidadas da noite.

Atelier Versace, o vestido abusava das transparências, tinha uma fenda bastante generosa e toda uma vibe inspirada nos corsets.

E, como a cantora nunca dá ponto sem nó, muita gente está dizendo que a produção é uma homenagem aos figurinos usados por Emma Stone e Rachel Weisz no longa “A Favorita”.

O motivo? Joe Alwyn, namorado dela, é uma dos atores do tal filme. Fofinha!