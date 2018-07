Houve uma época de ouro na qual Nova York era a passarela de Taylor Swift. Pelas ruas da cidade, ela desfilava looks de street style incríveis atrás de looks incríveis, seja para sair da academia ou para ir ao Starbucks, ela nunca decepcionava. Então, há dois anos, aconteceu todo o drama com Kim Kardashian e Kanye West e ela se isolou, trocou as calçadas por malas de viagem (é sério isso!) e nunca mais foi vista andando com bolsas de milhares de dólares (com provavelmente nada dentro) pela Big Apple. Quer dizer, até esta semana.

Tay Tay tirou uma folguinha da “Reputation Tour”, turnê mundial de shows dela, e voltou para recuperar o posto de Rainha do Upper East Side. Nesta quarta-feira (18), por exemplo, foi dia de sair por aí com uma produção jeans com jeans bem fofinha, bem a cara de quem está curtindo muuuuito o verão no hemisfério no norte, bem “posso me inspirar e copiar em casa”.

E, por incrível que pareça, com um preço acessível (para quem ganha em dólar, né?!).

O top jeans, com inspiração country anos 1990, é da marca MADEWELL e pode ser encontrado na Nordstrom por cerca de 62 dólares (entrega no Brasil, viu?!). Já o short podrinho Ksubi é um pouquinho mais caro, sai por 190 dólares na Barney’s.

A cantora completou o look com tênis plataforma da Golden Goose (495 dólares) e mochila Christian Louboutin (1190 dólares).

Lookinho inspirador, esperto e perfeito para essa época do ano chamada verão. Bem-vinda de volta, Tay.