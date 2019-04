Taylor Swift também usou o blazer do momento e agora quero um igual

Semana agitada para Taylor Swift! Prestes a divulgar uma ~grande novidade~ na próxima sexta-feira, dia 26, a cantora foi uma das convidadas da festa de aniversário da Gigi Hadid, na última segunda-feira (22), em NY. Apesar do dress code ser all jeans (alerta tendência!), a cantora resolveu não seguir o tema e fez as próprias regras, porém isso não quer dizer ter ficado de fora de uma das modinhas mais fortes dos últimos tempos: o blazer com padronagem xadrez.

Com cara de antiguinha e perfume 80s, a peça já é há algum tempo queridinha do street style e, recentemente, foi descoberta pelas celebridades: Camila Mendes, de “Riverdale”, apareceu com uma similar na semana passada mesmo. Oversized, a escolhida por Tay Tay era da Mango, fast fashion espanhola, e em uma bonita combinação de rosa e branco, para combinar com as mechas pink no cabelo.

Sob o blazer, um vestido floral da australiana ZIMMERMANN. Essa fase da artista é toda assim: cores pastel, flores, corações e motivos fofos – será que o anúncio dela vai ter essa vibe?

Para finalizar, bolsa com estampa de gato (provavelmente o animal favorito dela) Anya Hindmarch e sandálias de veludo molhado Rupert Sanderson. Uma produção girly, coloridona e, principalmente, antenada. Perfeita para o nosso outono!