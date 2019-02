Tendências de acessórios para o verão

1. Cintos e cartucheiras zoom_out_map 1/7 Cintos e cartucheiras (1) Invista nos fininhos com fecho pequeno. (2) Modelos com tachas e apliques continuam em alta. Você pode usá-los de duas formas: unir no mesmo look vários cintos de cores diferentes ou usar apenas um, dando um nó no comprimento. (3) As peças tressê também continuam em alta. (4) Dê especial atenção aos cintos com minicompartimento - acessório inspirado em cartucheiras usadas por soldados para guardar munição. Embora essas peças, em geral, têm uma pegada mais militar, já existem (5) versões mais delicadas. Tem bumbum grande ou quadril largo? Dispense-as, pois evidenciarão essa parte do seu corpo.

2. Franjas zoom_out_map 2/7 Franjas Procure todo tipo de acessório com este adorno. E não faltarão opções, pois as franjinhas aparecem em (1) rasteirinhas, (2) colares e (3) bolsas com alça. Quem preferir algo mais discreto pode apostar em (4) sandálias de salto com barbicachos - pequenos tufos de franja em algum ponto estratégico da peça.

3. Bolsas zoom_out_map 3/7 Bolsas Os designs clássicos voltam a imperar. Um deles é a bolsa doctor (fotos 1 e 2) - que lembra as maletas que os médicos costumavam usar antigamente - com apoio de metal embaixo e alças curtas. Outro modelo que retorna: (3) a bolsa-saco com alças ajustáveis.

4. Anéis zoom_out_map 4/7 Anéis Esqueça os delicados, as meias-alianças ou os com brilho. Agora, os dedos serão enfeitados com anéis de tamanho máxi e pedrarias em formas geométricas (fotos 1 e 2). Outra vertente que promete fazer barulho são os (3) anéis em formatos irregulares e inusitados.

5. Lenços zoom_out_map 5/7 Lenços Além do pescoço, dá para usá-los na cabeça (como faixa ou tiara) e como cintos. Escolha os de tecido mais leve e fluido. Estampas? Vá nos (1) multicoloridos, estilo Pucci, (2) nas clássicas, com desenhos de correntes ou escudos e (3) nas lúdicas, com cerejinha, flores ou bichos.

6. Colares zoom_out_map 6/7 Colares Os novos modelos misturam tecido, pedraria, pérolas e pingentes (fotos 1 e 2). Para o colo, há ainda os adornos (3) feitos sobre pedaços de feltro bordado com miçangas, vidrilhos e paetês. O legal é combiná-los sobre blusa ou vestido liso, com gola redonda. Assim, você parece estar usando uma peça só!