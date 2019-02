Tentei encontrar defeitos neste look da Gemma Chan e falhei miseravelmente

Antes de mais nada é preciso dizer, Gemma Chan, estrela de “Podres de Ricos”, é uma das mulheres mais bonitas desse mundo e uma “it girl” em ascensão nos tapetes vermelhos. Ela nunca erra no look dia. No Film Independent Spirit Awards 2019, premiação que aconteceu no último sábado (23), em Los Angeles, não foi diferente: tentei encontrar defeitos e simplesmente não achei.

Para a ocasião, ela escolheu um vestido de paetês com recortes laterais da coleção Resort 2019 da Miu Miu. Usada à exaustão pelas famosas no ano passado – com diferentes níveis de sucesso -, a peça é difícil e não costuma valorizar quem a usa. Ou seja, fica linda em editoriais de revista, mas não dificilmente acontece na vida real. Bem, isso até Gemma resolver usá-la!

Essa atriz, que em breve deve explodir (ela está no elenco do futuro blockbuster “Capitã Marvel”), tem uma elegância natural (e aquela face”) que consegue fazer da produção mais horrorosa algo chique. Quase como o que Audrey Hepburn tinha! Make e cabelos também no ponto.

Olho nela!