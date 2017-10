Terry Richardson é banido de revistas de moda por assédios

O badalado fotógrafo Terry Richardson – que recentemente esteve no Brasil para gravar um clipe da Anitta – finalmente foi vetado de trabalhar com revistas como Vogue, Vanity Fair e GQ. O motivo? As diversas acusações de assédio sexual que ele coleciona há mais de 16 anos.

A informação foi divulgada pelo jornal britânico The Telegraph. Segundo a publicação, tal decisão consta em um email assinado por James Woolhouse, vice-presidente executivo da Condé Nast International – grupo ao qual essas revistas pertencem. A mensagem vazada seria um comunicado a todas as publicações da empresa, para que nenhuma delas volte a trabalhar com o fotógrafo.

“Estou escrevendo a vocês para falar de algo importante. A Condé Nast não vai mais trabalhar com o fotógrafo Terry Richardson. Qualquer ensaio fotográfico que tenha sido encomendado ou qualquer ensaio que já tenha sido feito, mas que não tenha sido publicado ainda, deve ser descartado e substituído por outro material”, diz o email.