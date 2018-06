Titi Gagliasso usou o look mais estiloso de todos para ir ao aeroporto

Quando você pensa em “look-aeroporto” pensa nas peças mais confortáveis do seu guarda-roupa, certo? E, bem, nem sempre elas são as mais estilosas do mundo, não é mesmo?! E tudo bem. Pois no mundo de Titi Gagliasso conforto sempre está associado a sair incrivelmente moderna de casa. Sério.

Ai, essas crianças de hoje em dia já nascem sabendo usar o celular e, principalmente, combinar peças e estampas! Na tarde desta quarta-feira (13), a mini-fashionista, por exemplo, acompanhada do papai Bruno Gagliasso, deu um pulinho Aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro, para receber a mãezona Giovanna Ewbank, recém-chegada da Itália, e apenas LACROU, como os jovens dizem, no lookinho e desfilou a última moda no “prézinho”.

Tudo funciona: do vestido com padronagem xadrez, ao Converse All-Star, passando pelo colete jeans. O melhor? Ela estava vestida como a criança de 4 anos que ela é.

E os acessórios? Dizem, no “Jardim de Infância”, a boneca é a Prada das crianças…

Outra coisa que “tá usando” no playground? Bolsa da Moranguinho, óbvio! Tem que ter, boba!

“Sai, mãe, para, pai, deixa eu andar sozinha. O que meus amigos vão pensar”…