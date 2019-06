Toda de branco, Kate Middleton aparece divina com vestido repetido de 2016

‘Duquesa acessível’ ataca novamente. Depois de aparecer usando calça skinny e coturno, e continuar estilosa como sempre, na tarde desta quarta (12) Kate Middleton compareceu e discursou no primeiro jantar de gala em reconhecimento da Semana de Conscientização sobre Dependência Química, em Londres, elegendo um look repetido para a ocasião.

Datada de 2016, a peça escolhida por ela é um vestido mídi assinado pela designer nascida no Brasil e baseada em Londres Barbara Casasola. O vestido tem mangas compridas e decote ombro a ombro, além de um zíper frontal e recortes na barra da saia plissada, que dão movimento ao modelo.

Kate combinou a peça com os sapatos prateados com glitter, da Jimmy Choo, que também não são novidade, e usou, ainda uma clutch prata de cetim com broche de abelha cravejado de cristais, da marca Wilbur & Gussie.

O famoso anel de noivado com pedra de safira e brincos azuis da joalheria Kiki McDonough completaram o look, usado por ela com os cabelos soltos e ondulados como de costume.

Há três anos, quando usou o vestido pela primeira vez para comparecer a um evento no Museu de História Natural, em Londres, a Duquesa optou por coordenar a peça com sandálias de tiras e uma bolsa dourada brilhante.