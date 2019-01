Toda gótica, Lady Gaga estava podre de chique no red carpet do SAG

Lady Gaga não levou o prêmio de “Melhor Atriz” ontem (27), no SAG Awards 2019 (Glenn Close ganhou o troféu!), mas certamente, no tapete vermelho, foi a grande vencedora da noite.

Polida como nunca antes, a atriz de “Nasce uma Estrela” escolheu um vestido dramático em um tom de branco recém-saído da passarela de alta-costura da Dior – é sério, a marca desfilou a peça na semana passada!

Apesar da aura “esposa do Conde Drácula”, a produção era bastante tradicional para os padrões “gagaístas”. Ganhou mais ousadia com as joias escolhidas. Destaque para a choker pesadona da Tiffany e para os fabulosos brincos que imitavam asas de borboleta em movimento.

O batom em um tom de bordô vampiresco combinando com as unham foram o complemento gótico perfeito para um look quase perfeito.