Todos os detalhes do delicado vestido de noiva de Jeniffer Nascimento

No dia 4 de maio, Jeniffer Nascimento tinha se casado no civil com o ator Jean Amorim e todo mundo ficou babando no belíssimo vestido que ela usou. E a atriz, que não cansa de acertar no look, foi lá e casou em cerimônia religiosa com um vestido de noiva ainda mais bonito.

Com transparência e bordados, a atriz – que também é uma cantora talentosíssima – trocou alianças no sábado (1) no Sítio His, em Mogi das Cruzes, São Paulo. O corte do vestido, da estilista Marie Lafayette era tradicional, mas os detalhes fizeram toda a diferença.

O cabelo, todo trançado, estava preso num coque e uma tiara completava o incrível penteado. “Uma princesa de Wakanda”, definiu a atriz Ivi Pizzotti, amiga da noiva. As responsáveis pela beleza foram a hairstylist Maia Boitrago e a maquiadora Viviane Gonzo.

O casal, que se conheceu durante a temporada de ‘Malhação Sonhos’, em 2014, fez uma festona ao ar livre e contou com vários colegas globais no casório. Camila Queiroz, Isabella Santoni, Vanessa Giácomo, Felipe Simas e Klara Castanho curtiram o casamento.

–

E a cerimônia teve um detalhe fofinho: a cachorrinha dos noivos, Sol, entrou com a daminha de honra até o altar.

Tiago Abravanel, Péricles e claro, a noiva, cantaram na festa, que teve até roda de capoeira. Os noivos dançaram uma coreografia e Jeniffer removeu a saia longa e ficou com uma versão curta do seu vestido.

–

Até o topo do bolo tinha o mesmo vestido que ela!

–

Compare os dois vestidos de noiva de Jeniffer:

No civil:

No religioso: