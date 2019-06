Truque de estilo da Sophie Turner é a tendência mais legal do momento

A gente nem vai enrolar: o truque de estilo da Sophie Turner é um velho conhecido da sua mãe, é aquela ~jaquetinha~ que ela sempre pede para você incluir no look do dia para se proteger do frio. A única diferença é que essa tal *jaquetinha* é a peça mais quente da temporada: o blazer com padronagem xadrez!

Curtindo Paris (provavelmente para a cerimônia oficial de casamento com Joe Jonas), a atriz já foi flagrada em duas ocasiões com a peça. No primeiro look, pouca afetação: short jeans, tênis branco, a famosa camiseta Dior “We Should All Be Feminists” e blazer Givenchy.

Para o segundo look, o mesmo blazer (viu como ele é curinga?), escarpim Dior, cropped Dickies (que ela já havia usado em outra ocasião) e o jeans com lavagem vintage:

Com perfume de brechó e cara de emprestado da vovó (ou do vovó), o blazer é quase oversized e, como Sophie provou, vai bem com tudo: short jeans, calça skinny, calça com modelagem mais larguinha… Pode ser usado em produções mais despojadas, com camiseta por baixo, ou em looks mais chiquezinhos, fica ótimo por exemplo por cima desses slip dresses dos anos 1990 que ainda continuam em alta.

Já apareceu nas passarelas da Louis Vuitton, Gucci, Celine e é queridinho da Camila Mendes e Taylor Swift, além de ser nossa aposta de hit no inverno brasileiro.