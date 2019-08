Um minuto da sua atenção para admirar este vestido pink da Kristen Stewart

Pedimos desculpas por interromper sua programação do dia, mas é que estamos de queixo caído com a mais recente aparição de Kristen Stewart em um tapete vermelho, evento que rolou na noite de sexta (30), durante o Festival de Cinema de Veneza, na Itália.

Kristen, que marcou presença na première do filme “Seberg”, do qual é protagonista, escolheu um longo pink de mangas compridas, que ficava ainda mais interessante por ser todo trabalhado em renda e apresentar estampa floral metálica.

O rosa-choque, inclusive, vem marcando bastante presença em red carpets recentes – de Anne Hathaway a Rihanna, diversas famosas influentes no mundo da moda têm apostado no tom.

A peça, é claro, era da Chanel, marca da qual a atriz é parceira há uns bons anos. Ajustado ao corpo, o modelo ganhava movimento com a saia, mais ampla, de barra rodada.

As costas do vestido eram outro bônus da produção: com um delicado detalhe de corrente no pescoço, tinham botões, também metalizados, em toda a região do corpete, que ficava soltinho, como se fosse uma capa, na área próxima aos ombros.

Seguindo uma das maiores tendências de maquiagem do ano, Kristen adotou o pink também na beleza, combinando um delineado poderoso, em formato gatinho bem marcado, com a nuance do vestido.

O cabelo, dica de ouro para quem ostenta um corte curtinho como o dela, era propositalmente bagunçado, com os fios presos na lateral e um leve topete – dá para copiar usando alguns grampos + pomada ou gel.

Máscara de cílios e um batonzinho pêssego finalizaram a produção da bonita.