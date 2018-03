Um passeio pelo jardim de Marina Ruy Barbosa

Plantas são como joias. Delicadas em suas formas e ricas nos detalhes, elas são verdadeiros adornos que deixam os ambientes mais harmônicos, espalhando frescor, serenidade e equilíbrio. Inspirada por essas características, a atriz Marina Ruy Barbosa investiu na graça da botânica para o design da sua segunda coleção assinada My Garden Life by Vivara.

As gotas de orvalho também serviram como molde para o talhe das pedras de turquesa natural, turmalina e topázio que, juntas, resultaram nos elegantes brincos, pingentes, anéis e colares da linha. A seguir, confira 7 plantas que traduzem este ar refrescante, relaxante e feminino do jardim de Marina e crie você também o seu!

Trepadeira-jade (Strongylodon macrobotrys)

Inspiração: piercing de prata, topázio branco e turquesa natural

Originária das Filipinas, as flores desta trepadeira apresentam um curioso formato de garra e uma bela coloração azul-esverdeada – que muito lembram as pedras da turquesa natural. Assim como a sua joia inspiradora, que ornamenta com delicadeza o rosto feminino, a trepadeira-jade destaca-se como um pendente, perfeita para áreas externas. Deve ser mantida à meia-sombra ou ao sol pleno, com floração ao longo da primavera e do verão.

Maracujá (Passiflora edulis)

Inspiração: brinco de prata, topázio branco, turmalina rosa e turquesa natural

Conhecida popularmente como flor-da-paixão – uma referência à Paixão de Cristo –, essa flor remete ao relaxamento e à tranquilidade. Trata-se de uma trepadeira, por isso seu desenvolvimento acontece externamente, onde possa se enrolar em algo, e a pleno sol. Nativa da América, inclusive do Brasil, é uma planta que floresce no verão e costuma sofrer em ambientes mais frios. Demanda um pouco mais de cuidado, por isso, deve ser regada periodicamente e seu solo frequentemente adubado.

Orquídea (Miltonia clowesii)

Inspiração: anel de prata, topázio branco e turmalina rosa

Repleta de feminilidade, como o anel de turmalina, a orquídea é sinônimo de graça e encanto. Por crescer em vasos, à luz moderada, é uma espécie ótima para ambientes internos, desde que receba uma boa circulação de ar. Aquele frescor matinal, que também foi inspiração importante da Coleção My Garden Life by Vivara, é quesito essencial para a floração desta planta, nativa do Brasil. A dica é borrifá-la com água logo pela manhã.

Glória-da-manhã (Ipomoea purpurea)

Inspiração: anel de prata, topázio branco, turmalina rosa e turquesa natural

Eis uma espécie fácil de cuidar e de rápido desenvolvimento, ótima para iniciantes! Com flores que aparecem ao longo da primavera e do verão, abrindo-se pela manhã e fechando-se ao cair da tarde, é também indicada para áreas externas. Originária da América Central, mostra-se perfeita para o nosso clima tropical, não sendo indicada para regiões frias. Além da espécie purpurea, que apresenta coloração arroxeada, o gênero Ipomoea pode ser encontrado em uma variedade de cores, como branco, rosa e azul, que inspiram as joias desta coleção.

Lavanda-inglesa (Lavandula angustifolia)

Inspiração: anel de prata, turmalina rosa e turquesa natural

Dona de um dos perfumes mais característicos da natureza, a lavanda é uma florzinha simpática, que acumula apreciadores por todo o globo – apesar de ser nativa do Mediterrâneo. A dica é conservá-la em áreas externas e com bastante incidência de sol, mas não se engane: a lavanda se desenvolve melhor em clima ameno. Quer espalhar aquele aroma leve e fresco pela sua casa? Então aposte nas folhas secas dessa planta para perfumar os ambientes.

Flor-de-cera (Hoya carnosa)

Inspiração: colar de prata, topázio branco, turmalina rosa e turquesa natural

Um buquê delicado, repleto de pequenas flores brancas e rosadas, assim é a floração da flor-de-cera. A joia rara de um jardim! Afinal, além da ser belíssima e de exalar um delicioso perfume ao fim do dia, a flor-de-cera tem o poder de eliminar poluentes do ar. Apesar da aparência frágil, esta espécie nativa da Ásia e da Oceania não demanda muitos cuidados. A recomendação é mantê-la em local úmido e com incidência de luz logo pela manhã ou ao final da tarde.

Ipê-branco (Tabebuia roseo-alba)

Inspiração: pingente de prata, topázio branco, turmalina rosa e turquesa natural

O design elegante e a coloração do pingente da coleção My Garden Life by Vivara lembram as flores brancas, levemente rosadas, que dão forma às exuberantes árvores de Ipê-branco, que costumam decorar diversas vias brasileiras durante o inverno e a primavera. Nativa da América do Sul, é uma espécie de fácil manutenção, desenvolvendo-se bem nos mais diversos tipos de solo. Cultive-a em áreas externas, com bastante incidência de sol.

Coleção My Garden, por Marina Ruy Barbosa

Criando uma atmosfera de suavidade e feminilidade, o jardim de Marina inspira ares refrescantes, relaxantes e envolventes. A seguir, confira as peças desta coleção, desenvolvidas com prata, turquesa natural, topázio branco e turmalina rosa.