Úrsula Corberó, a Tokyo, usou 2 looks lindos para lançar La Casa de Papel

Se você maratonou as duas últimas temporadas de “La Casa de Papel” (e está doida para assistir à terceira, já disponível na Netflix), com certeza sabe quem é Úrsula Corberó, intérprete da personagem Tokyo na série. O que talvez você não saiba é que a atriz espanhola costuma arrasar, também, nos looks de tapete vermelho – e nas últimas duas semanas ela fez isso com maestria.

Primeiro, Úrsula chamou atenção ao pisar no red carpet da première do seriado em Madrid, na Espanha, que rolou no dia 11 deste mês. Com auxílio da dupla de stylists também espanhóis José Juan Rodríguez e Paco Casado, ela escolheu um longo vermelho-sangue com fenda na perna.

A peça de seda é da marca Alessandra Rich e, ajustada ao corpo, contava com uma saia levemente esvoaçante, combinada às sandálias Giuseppe Zanotti.

Ostentando uma gargantilha cravejada de pérolas, além dos brincos igualmente finos (tudo Bulgari), a beleza adotada por Úrsula era das mais moderninhas.

Obra de Iván Gómez, hairstylist, maquiador e embaixador oficial da Chanel na Espanha, ganhava destaque por conta do delineado inferior, no mesmo tom do vestido, puxado num gatinho gráfico. Blush pêssego, máscara de cílios a gloss nude finalizavam.

O cabelo bagunçadinho com textura e colado na lateral da cabeça, inspiração de ouro para garotas que, assim como ela, adotaram o corte pixie, era retrô e fazia referência aos anos 80. Obviamente, os produtos usados para compôr a beautè de Úrsula eram Chanel.

Já para o evento de estreia de ‘La Casa de Papel’ em Paris, na última segunda (15), Úrsula, que contou novamente com a ajuda dos três especialistas já citados, optou por um tubinho preto Yves Saint Laurent que, não fosse pelo detalhe de laço gigante com aplicações enfeitando a gola, seria um vestido bem básico.

O modelo curtinho contava com recortes nas laterais, e ficou ainda mais chique ao ser coordenado com meia-calça fina e sandálias clássicas de tiras, tudo em preto. Os brincos delicados e um anel no indicador foram os únicos acessórios usados por ela, provavelmente para não “brigar” com o laço-acessório.

A maquiagem aqui era clássica, sem muitas firulas: delineado pretão na pálpebra e mais forte na linha d’água, máscara de cílios com efeito de volume, pele corrigida e iluminada, blush rosado e um batom avermelhado com gloss por cima.

Apesar de novamente messy, o penteado dessa vez era menos ousado que o “moicano” anterior, mesmo com as pontinhas dos fios viradas para fora.

Estamos de olho em Úrsula!