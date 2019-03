Usando apenas meia-calça, Kim Kardashian causa com look em Paris

Kim Kardashian sabe muito bem como fazer uma entrada triunfal – para o bem ou para o mal. Aprontando todas em Paris ao lado da amiga Kimora Lee Simmons, a empresária foi fotografada na última segunda-feira (25) com mais um look ~polêmico~ até para os padrões dela.

Leia Mais: 32 botas fabulosas para você aproveitar ao máximo o outono/inverno

Para sair do hotel onde está hospedada na capital francesa, apostou em um combo não muito comum, principalmente para enfrentar o frio europeu: um body em tom cinza brilhante, coordenado com um casacão de lã e uma meia-calça de lurex semi-transparente da Versace. Para finalizar, óculos escuros e saltos também fabricados pela marca de luxo italiana.

É interessante que, para os looks do dia a dia, Kim tem apostado em trabalhar com apenas um tema, mas infelizmente, desta vez, não rolou. A gente sabe que com ela é tudo sobre “causar impacto”, porém é preciso ter atenção aos detalhes: a única coisa em comum entre essas peças é o tom cinza, fora isso elas não conversam, não combinam.

A meia-calça é fantástica, mas o caimento também não está bom e ela parece folgada demais onde não deveria estar. Mas o principal? Kim não parece segura e ela é rainha em “vender” looks desconfortáveis como as coisas mais usáveis do mundo.