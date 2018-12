Vanessa Hudgens usa vestido diferentão e prova que já é fã da cor de 2019

Na noite de quinta-feira (12) rolou, em Nova York, a première da comédia romântica “Second Act”(ou “Uma Nova Chance”, aqui no Brasil), que tem Jennifer Lopez como protagonista, Vanessa Hudgens no elenco e estreia prevista para o próximo dia 21, nos Estados Unidos.

Se você der uma olhadinha no notíciário internacional, vai perceber que todo mundo só fala sobre o vestidão pink de tule escolhido por J.Lo para comparecer ao evento, já que o modelo Giambattista Valli é, de fato, daqueles que não passam despercebidos – e ocupam quase dois lugares no carro.

Porém, nós queremos mesmo é chamar atenção para o look escolhido por Vanessa, que antecipou a maior tendência em matéria de cores na moda para o próximo ano, e surgiu no red carpet da festa com um vestido de babados coral – ou living coral, como batizou a Pantone – da Marc Jacobs.

Curtinho com volume na saia, decote tomara que caia e tecido minuciosamente trabalhado para formar uma grande flor na lateral, a peça, nada convencional, ficou bem interessante na atriz, que combinou o look com sandálias douradas de salto fino e joias da Chopard.

Ainda seguindo a paleta, Vanessa também adotou o tom coral na beleza, que teve pele bronzeada com blush marcado e sombra brilhante, no tom exato do vestido. O cabelo, mais clássico, tinha risca lateral em evidência e efeito levemente molhado, colado à raiz.