Os novos Vans do Mickey Mouse são absolutamente perfeitos

Rainha das parcerias babadeiras, a Vans preparou um surpresa superespecial para o aniversário de NOVENTA anos do Mickey Mouse. Ao lado da Disney, a marca decidiu reimaginar o icônico modelo sk8-Hi com motivos do personagem.

Para isso, convidou quatro importantes artistas para atualizar o ratinho. John Van Hamersveld, Mister Cartoon, Geoff McFetridge e Taka Hayashi não tiveram medo de “pirar” e criaram desde uma estampa toda trabalhada no jeans até uma na qual o Mickey aparece literalmente com a cabeça nas nuvens.

Os quatro modelos da parceria Disney + Vans. Os quatro modelos da parceria Disney + Vans.

Ah, além dos calçados, a união rendeu camisetas para acompanhar no look do dia. Com lançamento global para 25 de agosto, os produtos devem acompanhar os preços já praticados por aqui. O tênis, por exemplo, sai em média 350 reais.

Confira o modelo criado por cada um dos artistas: