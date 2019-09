Vans lança coleção linda de O Estranho Mundo de Jack para emos e góticas

As emos e as góticas vão pirar! Depois de aquecer muitos corações bruxos com a coleção “Harry Potter”, a Vans está mesmo disposta a coletar todo e qualquer dinheiro das jovens millennials interessadas no lado mais obscuro da vida. Em parceria com a Disney, a marca acaba de anunciar um belo tributo ao clássico filme stop-motion “The Nightmare Before Christmas”, chamado no Brasil de “O Estranho Mundo de Jack”.

Lançado em 1993 e com direção de Tim Burton, o longa é uma mistura estranha que deu certo de Natal, Halloween, Papai Noel e outros seres fantásticos. Obviamente, o destaque da produção são os visuais incríveis e originais criados pelo diretor e que, agora, se traduzem em estampas para quatro silhuetas tradicionais de tênis: Sk8-Hi, Authentic, Old-Skool, e Slip-On.

E os produtos são lindões, especialmente o Slip-On com uma aplicação plástica na parte superior em homenagem ao Jack Skellington. Sally e Zero também ganharam estampas especiais!

Embora a Vans não tenha divulgado oficialmente a data de lançamento, é esperado que os produtos chegas às lojas em outubro. Se o seu coração gótico estiver muito ansioso, é possível se inscrever no site da marca para saber em primeira-mão quando os tênis serão vendidos.