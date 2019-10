Vans, Vert, Neriage! Os tênis mais incríveis lançados em setembro de 2019

Em setembro, o Sol entrou em Libra, o signo conhecido por facilitar os relacionamentos e parcerias. Não por acaso, foi um mês repleto de colaborações babadeiras e altamente desejáveis quando o assunto é tênis.

Teve de um tudo: grande estilista entrando em collab com empresa que usa matéria-prima brasileira, neo-labels se unindo para criar desejos instantâneos e até grife de sneaker que resolveu se juntar com marca de ÓCULOS e de BATATA FRITA! Do jeito que as librianjas gostam!

Abaixo, uma pequena seleção desses lançamentos superlegais de setembro (atenção que tem muita coisa sustentável também porque, afinal, estamos em 2019 e o planeta clama por isso. Libra é, acima de tudo, também, sobre equilíbrio).

Conhecida pelos produtos sustentáveis e com matéria-prima brasileira (e por ser queridinha de celebs como Meghan Markle), a Vert se uniu ao estilista norte-americano Rick Owens para criar o recém-lançado “Vert x Rick Owens”. Minimalista, seguindo a pegada do designer, e perfeito para o dia a dia, o tênis possui cabedal sem costura em malha 3D (criada a partir de garrafas plásticas recicladas), além de uma sola feita de 45% bio-base, composta de óleo de banana, cana-de-açúcar e cascas de arroz, completa com L-FOAM, material desenvolvido a partir do látex nativo da Amazônia e EVA. Lindão e ecologicamente correto!

Onde encontrar: Cartel 011

Preço: R$ 899,00

ÖUS x Neriage, Shiveluch

Para quem está buscando aquele acessório para dar o toque final cool no look do dia a dia, o Shiveluch é o par perfeito! Feito em parceria pelas marcas brasileiras e eticamente corretas ÖUS e Neriage, comandada pela jovem estilista Rafaella Caniello, ele é todo produzido em algodão cru reciclado e tem solado no mesmo tom. Ainda acompanha duas opções de cadarços, no comprimento tradicional e outro mais longo, possibilitando alguns truques de styling, como amarrá-lo no tornozelo. À venda desde o dia 26 de setembro, é o lançamento mais chique do mês.

Onde encontrar: ÖUS e Neriage

Preço: R$ 449,90

Nos últimos tempos, a Arezzo tem caprichado nos lançamentos de tênis e o #ZZSTREET, da linha ZZ e já nas lojas, demonstra isso. Com 4 cm de solado, seguindo uma tendência e preferência das consumidoras por acessórios com algum tipo de plataforma mas sem deixar conforto de lado, e detalhes em couro no calcanhar e na lateral, pode ser encontrado em cinco cores: mandarine (laranja), avelã (bege), pântano (verde), off white liso, e off white com metalizado. Para as garotas do time MM (modernas & minimalistas).

Onde encontrar: Lojas e site da Arezzo.

Preço: R$ 299,90

RETROSUPERFUTURE x Vans

E ainda disseram que o neon tinha morrido… Bobinhos! A primeira collab da Vans com a RETROSUPERFUTURE, uma MARCA DE ÓCULOS, rendeu um tênis lindão no famoso estilo OG Style 43 LX. E o modelo é a prova de que não é necessário muito para criar algo memorável, já que a cartela de cores se resume a um tom de branco na parte superior e um verde ácido no solado (tem outra versão em preto x roxo). Todo mundo voltando a apostar no flúor em 3, 2, 1…

Onde encontrar: RETROSUPERFUTURE

Preço: 85 euros

FIEVER x Ruffles, California Salty Grooving

Duas marcas voltadas ao público jovem, a FIEVER e a, acredite, Ruffles, se uniram para a colaboração mais diferentona do mês. Nas lojas desde o início de setembro, a parceria rendeu quatro modelos, no mínimo, irreverentes. O mais esperto deles é o “California Salty Grooving Branco”: feito em couro, o cabedal em matelassê faz uma brincadeira com o formato ondulado das famosas batatas. Ai, até deu fome agora.

Onde encontrar: FIEVER

Preço: R$ 368,00

Burberry, Larkhall Canvas High

Com clássicos, como o canvas de cano alto, às vezes, o melhor é jogar seguro e foi exatamente isso que a Burberry, tradicional marca de luxo britânica, fez. Nesse lançamento, chamado de “Larkhall Canvas High”, nada de reinventar a roda: cabedal preto, bico arredondado, sola branca em borracha e um gigantesco logo caso não tenha ficado claro que você escolheu usar um tênis da Burberry. Quase básico e bem eficiente.

Onde encontrar: Farfetch

Preço: R$ 3.454