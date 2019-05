Veja a primeira foto dos tênis mágicos da coleção Vans X Harry Potter

No mês passado anunciamos, aqui no MdeMulher, que a próxima coleção colaborativa da Vans seria uma linha de tênis, roupas e acessórios inspirados no universo de… Harry Potter! E nesta segunda (13), para mexer ainda mais com os ânimos dos Potterheads, foi divulgada a primeira foto oficial dos calçados.

Pela imagem, dá para ver que, assim como o site oficial da marca já havia adiantado, serão quatro modelos diferentes de tênis, cada um deles inspirado nas casas de Hogwarts. A Lufa-Lufa será representada pelo Slip-On preto e laranja, a Sonserina, por um Era em tons de verde e preto com textura, o modelito Authentic azul e quadriculado foi pensado para a Corvinal, enquanto o Sk8-Hi, clássico da Vans, faz jus às cores da Grifinória.

Mais fotos dos produtos e de outros itens da collab, que vai incluir, ainda, peças de roupas e acessórios, devem ser liberadas ao longo dos próximos meses, já que a coleção promete chegar às lojas físicas e e-commerce da marca muito em breve (embora ainda sem data definida).