As esperadas cenas do casamento de Laura (Bella Piero) e Rafael (Igor Angelkorte), em “O Outro Lado do Paraíso”, finalmente foram ao ar! No sábado (27), a garota subiu ao altar para dizer o tão esperado “sim”.

Leia Mais: O Outro Lado do Paraíso: Natanael ameaça Duda, mas morre

Se no dia a dia, ela é dona de um estilo mais básico, para o casório nada de minimalismo, ela optou por um vestido beeeem luxuoso, todo trabalhado no tule e nas rendas, uma coisa bem bolo de noiva.

De acordo com a figurinista-assistente da novela, Simone Leal, em entrevista ao Gshow, a ideia era escolher um look realmente oposto à personalidade dela, que tivesse muito mais a ver mesmo com Lorena (Sandra Corveloni). “Eu não pude me casar com um vestido assim, lindo, mas você pode”, confessou a mãe

Para completar a produção, a figurinista escolheu uma tiara, em vez da tradicional grinalda, para não pesar demais o resultado final.

Confira

Segundo a figurinista, diferente da maior parte dos looks da novela que são produzidos na própria Globo, o vestido foi comprado.

Os detalhes na parte de trás: