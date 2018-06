Isis Valverde vai se casar com o modelo André Resende no próximo domingo (10), em um sítio em Guaratiba, zona oeste do Rio de Janeiro. A cerimônia está marcada para as 16h, e 400 convidados, entre eles alguns famosos, prometem marcar presença.

Quanto ao vestido de noiva que será usado pela atriz, poucos detalhes foram divulgados até agora. Sabe-se que a estilista responsável pela confecção do modelo é a gaúcha Helô Rocha, e que a peça, bordada a mão, contará com um véu bem longo. O vestido de Isis, que anunciou que estava grávida em abril deste ano, demorou cerca de três meses para ser finalizado.

Mas se na vida real esta será a primeira vez em que Isis vai subir no altar, na ficção ela é praticamente expert no assunto: fizemos uma boa pesquisa por aqui e constatamos que, em quase todas as novelas da qual fez parte até hoje, ela protagonizou pelo menos uma cena de casamento.

Para aquietar nossa ansiedade frente ao modelito noiva real-oficial de Isis, decidimos reunir todos os vestidos de noiva já usados por ela na televisão – da Ana do Véu, em “Sinhá Moça”, à sereia Ritinha, de “A Força do Querer”. Confira, a seguir!

Ana do Véu – Sinhá Moça (2006):

A estreia de Isis Valverde na TV foi no papel de Ana do Véu, seu personagem no remake de época das 18h, “Sinhá Moça”. Na trama, Isis se casa com Ricardo, vivido por Bruno Gagliasso.

Condizente com a personagem, o vestido de Ana do Véu era bem fechado, com mangas até os cotovelos e gola alta. Detalhes riquíssimos em renda, além de, claro, um grande véu, arrematavam o look. Para completar, luvas de cetim e um buquê clássico, de flores brancas.

Rakelli, Beleza Pura (2008):

Dois anos após inaugurar a carreira como atriz de novelas, Isis interpretou a manicure Rakelli, personagem marcante na novela “Beleza Pura”, das 19h, que tinha o sonho de se tornar uma das “coleguinhas” do programa Caldeirão do Huck. Ao se casar com o pedreiro Robson (Marcelo Faria), ela vestiu um modelito, digamos, bem diferente.

O vestido em questão tinha saia bordada e uma faixa verde enfeitando a cintura. Cabelo preso com flores laterais e um véu de tamanho médio, além dos sapatos brancos de salto baixinho, finalizavam a produção.

Camila, Caminho das índias (2009):

Mais um ano de Isis na televisão, mais um casamento fictício para a conta. Dessa vez, foi sua personagem Camila, em “Caminho das Índias” (das 21h), que trocou alianças às escondidas com Ravi (Caio Blat).

Dessa vez, a atriz não usou um vestido branco como de costume, mas o chamado sari indiano, em tons de laranja. A peça era lindíssima e toda bordada. Como complemento, muitas joias (da cabeça aos pés), mantendo as tradições culturais da Índia, e make escuro nos olhos.

Marcela de Andrade, Ti-ti-ti (2010/2011):

No ano seguinte, como se não bastasse apenas um casório na novela Ti-ti-ti, das 19h, Isis Valverde, ou melhor, sua personagem Marcela, se casou duas vezes.

Primeiro com Renato, vivido pelo ator Guilherme Winter, no civil. Com um penteado semi preso, ela combinou um vestido de renda branco, simples e bem curtinho.

Mas o verdadeiro amor de Marcela na história atendia pelo nome de Edgar, o Caio Castro. Nos últimos capítulos da trama, com aquela vibe de final feliz, eles se casaram na igreja.

O segundo vestido usado por Isis na novela também era curto e rendado, mas um pouco mais trabalhado nos babados e camadas. Generosas flores brancas enfeitavam o cabelão, jogado para o lado.

Suelen, Avenida Brasil (2012):

A novela “Avenida Brasil” foi um dos maiores sucessos das 21h da Globo dos últimos anos, e também contava com Isis no elenco, interpretando Suelen.

Em um dos capítulos ela se casa com Roni (Daniel Rocha), e usa um vestido de noiva bem tradicional. Decote tomara que caia, saia com bastante volume, tecido branco brilhante, coroa de princesa e um grande véu, todo bordado, eram os principais elementos do look.

Sandra, Boogie Oogie (2014/2015):

Em “Boogie Oogie”, novela das 18h que era ambientada nos anos 70, a mocinha Sandra, vivida por Isis, passou os primeiros capítulos vestida de noiva – ela começa a história na igreja, recebendo a notícia de que seu noivo, Alex (Fernando Belo), havia acabado de sofrer um acidente.

O figurino hippie, assinado por Marie Salles, era formado por dois vestidos sobrepostos: embaixo, um modelo de crochê e, por cima, um outro, de renda. O cabelo solto, com ondas sutis, foi enfeitado pela famosa coroa de flores.

Ritinha, A Força do Querer, 2017

O mais recente papel de Isis na televisão foi o da sereia Ritinha, na novela das 21h “A Força do Querer”. A atriz se vestiu de noiva mais duas vezes, para se casar com os personagens Zeca (Marco Pigossi) e Ruy, vivido por Fiuk.

O primeiro vestido era mais simples e foi feito pela própria equipe de figurinistas da novela. Os detalhes ficaram por conta da renda, presente em todo o comprimento.

Já a segunda peça, assinada pela estilista Emannuelle Junqueira, era bem mais elaborada: com pouco volume, misturava tule, renda e um longo véu. Para não perder o clima sereia, marca registrada de Ritinha na novela, algumas conchinhas enfeitavam o topo da cabeça de Isis, que desfilou em cena com cabelos soltos, mostrando as ondas bem marcadas.

E aí, qual o seu preferido?