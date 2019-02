Verão 2012: roupas, sapatos e acessórios da semana de moda de Milão

1. VESTIDOS zoom_out_map 1/191 VESTIDOS

2. Gucci
Mais três exemplos de vestidos com detalhes metalizados, da passarela da Gucci

3. Gucci
Brilhos, transparências e geometrias em três vestidos de festa da Gucci

4. Gucci
Os pretinhos da Gucci aparecem com diferentes decotes, da esquerda para a direita: tipo nadador, em "V" profundo e bem fechado, porém com transparências sensuais

5. Gucci
A Gucci brinca com duplas de cores em seus vestidos de verão 2012

6. Alberta Ferretti
Os pretinhos longos de Alberta Ferretti aparecem sensuais, trabalhados com transparências e elementos vazados pontuais

7. Alberta Ferretti
As transparências aparecem nos desenhos dos vestidos brancos de Alberta Ferretti

8. Alberta Ferretti
Além do preto e branco, a grife Alberta Ferretti também tem vestidos com estampas variadas, com uma clara inspiração tropical

9. Alberta Ferretti
Longos monocromáticos feitos de tecidos leves e com movimento, de Alberta Ferretti

10. Alberta Ferretti
Outros dois exemplos de vestidos monocromáticos do verão de Alberta Ferretti, em versão "cocktail dress"

11. John Richmond
O lilás ajuda a destacar as estampas da coleção de verão do estilista britânico John Richmond, apresentada na semana de moda de Milão

12. John Richmond
Franjas em evidência nos vestidos brancos de John Richmond

13. John Richmond
Três exemplos de pretinhos básicos da passarela do estilista John Richmond

14. John Richmond
Brilhos, transparências e elementos vazados aparecem com força nos vestidos de festa do estilista John Richmond

15. John Richmond
Vestidos brancos também são apostas de John Richmond para os "cocktail dresses"

16. John Richmond
Curto na frente e com cauda poderosa, da passarela de John Richmond

17. John Richmond
Tons terrosos também têm espaço na cartela de cores de verão do estilista

18. John Richmond
Pretinhos são renovados com bordados de brilhos

19. D&G
O grupo Dolce & Gabbana anuncia na quinta-feira (22) que vai encerrar as atividades da sua segunda grife, a D&G. O desfile realizado hoje, na edição de verão 2012 da semana de moda de Milão, foi o último da marca. Segundo comunicado divulgado pelo grupo, a estratégia servirá para "fortalecer ainda mais nossas coleções". Na imagem acima, três vestidos da última linha da D&G

20. D&G
Decote tomara que caia aparece nos microvestidos "bandage" da grife D&G

21. Max Mara
Modelagem justíssima e comprimento na altura do joelho são as apostas da Max Mara o verão de 2012

22. Max Mara
Variações do vestido-casaco do verão da Max Mara

23. Bluemarine
Estampas florais grades em preto e branco se destacam nos vestidos justinhos da grife Bluemarine

24. Bluemarine
A grife Bluemarine cria pretinhos nada básicos para sua coleção de verão 2012

25. Bluemarine
Verão da Bluemarine tem estampa floral e volume na saia dos vestidos

26. Bluemarine
Maxiflorais formam as estampas da Bluemarire para o verão 2012

27. Fendi
Detalhes em branco fazem toda a diferença para os vestidos de verão da Fendi

28. Fendi
Golas ganham evidência na coleção de verão da Fendi

29. Fendi
Pretinhos nada básicos de verão, da Fendi

30. Moschino
O amarelo ouro aparece na cartela de cores de verão da Moschino

31. Moschino
Decote tomara que caia traz sensualidade aos vestidos da Moschino

32. Moschino
Longos brancos da Moschino

33. Prada
Plissados delicados aparecem nos vestidos de verão 2012 da grife de luxo Prada

34. Versace
Fendas poderosas nos longos da Versace

35. Versace
Pretinhos ganham apliques de tachas metálicas no verão da Versace

36. Versace
Longos da Versace destacam a silhueta feminina

37. Emporio Armani
Pretinhos estruturados aparecem na passarela de verão da Emporio Armani

38. Emporio Armani
Recorte sensual nos vestidos de inspiração navy se destaca na passarela da Emporio Armani

39. Emporio Armani
Acabamento em preto traz nova vida aos vestidos brancos da Emporio Armani

40. Emporio Armani
Decote tomara que caia no verão da Emporio Armani

41. Bottega Veneta
Tule preto traz um toque romântico aos vestidos de verão da Bottega Veneta

42. Bottega Veneta
Os pretinhos da Bottega Veneta ganham discretos apliques de brilhos

43. Bottega Veneta
Transparências e tecidos leves se destacam nos longos da grife Bottega Veneta

44. Jil Sander
Estética ao estilo de Grace Kelly marca os vestidos brancos estruturados do verão da estilista Jil Sander

45. Moschino Cheap and Chic
Cores leves aparecem nos vestidos de verão da grife Moschino Cheap and Chic

46. Moschino Cheap and Chic
A Moschino Cheap and Chic cria divertidas estampas de frutas para os seus vestidos de verão 2012

47. Just Cavalli
Comprimento curto dos vestidos deixa as pernas femininas à mostra da moda da Just Cavalli

48. Dolce & Gabbana
Tecido impermeável aparece na moda de verão da grife Dolce & Gabbana

49. Dolce & Gabbana
Pretinhos da coleção de verão da Dolce & Gabbana

50. Dolce & Gabbana
Vegetais aparecem nas estampas divertidas de verão da Dolce & Gabbana

51. Dolce & Gabbana
Vestidos volumosos também aparecerem na passarela da Dolce & Gabbana

52. Missoni
Ombro á mostra no verão da grife Missoni

53. Missoni
Estampas poderosas aparecem nos longos de verão da Missoni

54. Salvatore Ferragamo
Fendas poderosas se destacam nos vestidos de verão da grife Salvatore Ferragamo

55. Salvatore Ferragamo
Estampas são destaque na moda de verão da Salvatore Ferragamo

56. Giorgio Armani
Vestidos de festa aparecem listrados na moda da Giorgio Armani

57. Giorgio Armani
Dobraduras elegantes destacam a cintura feminina na moda festa da Giorgio Armani

58. Roberto Cavalli
Roberto Cavalli é fiel ao uso da estampa selvagem

59. Roberto Cavalli
Vestidos de festa plissados têm brilhos em destaque

60. Roberto Cavalli
Três longos estampados da coleção de verão 2012 do estilista italiano Roberto Cavalli

61. Gianfranco Ferrè
O vestido de manga comprida fica nada comportado com o decote poderoso nas costas

62. Gianfranco Ferrè
A modelagem "bandage" marca a silhueta feminina nos vestidos dourados da grife Gianfranco Ferrè

63. Gianfranco Ferrè
Outros "cocktail dresses" metalizados da passarela de verão da Gianfranco Ferrè

64. Gianfranco Ferrè
Os pretinhos da grife Gianfranco Ferrè aparecem em versões sensuais (à esquerda) e austeras (à direita) na moda de verão

65. SAIAS

66. Alberta Ferretti
Alberta Ferretti aposta nas saias tipo lenço para a próxima estação do calor

67. D&G
A D&G tem saias curtas e volumosas (à esquerda) e longas e fluidas (à direita) para o verão

68. Moschino
Estampa floral aparece nas saias da grife Moschino

69. Jil Sander
A estilista Jil Sander assina saia-lápis (à esquerda) e modelo com volume (à direita) em sua moda de verão 2012

70. Roberto Cavalli
Saias plissadas, da passarela de Roberto Cavalli

71. BLUSAS

72. John Richmond
Estampa poderosa traz vida às blusas de verão de John Richmond

73. D&G
As camisas da D&G aparecem com estampas variadas

74. D&G
Tops com decote frente única, da D&G

75. Bluemarine
Top "cropped" deixa a barriga à mostra na passarela da Bluemarine

76. Fendi
Inspiração retrô nas blusas de verão da Fendi

77. Prada
Tops "cropped" deixam a barriga ã mostra no verão da Prada

78. Versace
Tops "cropped", que deixam a barriga à mostra, também são apostas da grife Versace para o verão 2012

79. Bottega Veneta
Estampas étnicas e coloridas aparecem nas regatas sequinhas da Bottega Veneta

80. Emporio Armani
Blusas com manguinhas ganham a passarela da Emporio Armani

81. Jil Sander
Olhos aparecem nas estampas das blusas da estilista Jil Sander

82. Dolce & Gabbana
O top "cropped" também aparece na moda de verão da grife Dolce & Gabbana

83. Giorgio Armani
As blusas aparecem com apliques de brilhos e são usadas abertas na frente, deixando a barriga à mostra, no styling de verão 2012 da grife Giorgio Armani

84. CALÇAS E SHORTS

85. John Richmond
John Richmond assina calças mais largas e confortáveis, com toque utilitário, em sua moda de verão...

86. John Richmond
...mas também aposta em versões com modelagens bem sequinhas

87. D&G
Microshorts deixam as pernas femininas à mostra no verão da D&G

88. D&G
A D&G também tem bermudas (à esquerda) e shorts balonê (à direita) para o verão

89. D&G
As calças aparecem com estampas fortes no verão da D&G

90. Max Mara
Microshort (à esquerda) e macaquinho (á direita) aparecem em tom nude na passarela da Max Mara

91. Max Mara
Modelagem justa (à esquerda e ao centro

92. Bluemarine zoom_out_map 92/191 Bluemarine Conjuntinhos e macacões com maxiestampa floral aparecem na coleção de verão 2012 da grife Bluemarine

93. Bluemarine zoom_out_map 93/191 Bluemarine Microshorts cm apliques florais, da Bluemarine

94. Bluemarine zoom_out_map 94/191 Bluemarine Bermudinhas de modelagem justa (à esquerda) e microshorts (à direita), da coleção de verão 2012 da grife Bluemarire

95. Moschino zoom_out_map 95/191 Moschino Calças estampada (à esquerda) e com franjas (à direita) do verão da Moschino

96. Prada zoom_out_map 96/191 Prada Bodies garantem looks ousados para a passarela da grife Prada

97. Versace zoom_out_map 97/191 Versace Shorts volumosos ganham cintura alta e são usados com top "cropped" e casaqueto nos looks de verão da Versace

98. Emporio Armani zoom_out_map 98/191 Emporio Armani Blazers são usados com calças claras e bem sequinhas na moda de verão da Emporio Armani

99. Jil Sander zoom_out_map 99/191 Jil Sander Conjuntinho de casaco + short é feito do mesmo tecido na moda de Jil Sander

100. Just Cavalli zoom_out_map 100/191 Just Cavalli Bodies e microshorts aparecem na moda de verão da grife Just Cavalli

101. Just Cavalli zoom_out_map 101/191 Just Cavalli Macacões aparecem com tecido brilhante (à esquerda) e com "print" selvagem na coleção de verão 2012 da grife Just Cavalli

102. Dolce & Gabbana zoom_out_map 102/191 Dolce & Gabbana Microshorts de verão da Dolce & Gabbana

103. Giorgio Armani zoom_out_map 103/191 Giorgio Armani As calças de verão da Giorgio Armani são feitas de tecido brilhante

104. Roberto Cavalli zoom_out_map 104/191 Roberto Cavalli Calças aparecem com modelagem justa, em cores neutras, com estampas ou apliques de brilho, na passarela de Roberto Cavalli

105. CASACOS zoom_out_map 105/191 CASACOS

106. Gucci zoom_out_map 106/191 Gucci Tuxedo renovado para o verão, da passarela da grife de luxo Gucci em Milão

107. Gucci zoom_out_map 107/191 Gucci Franjas curtas aparecem nos casaquetos da Gucci

108. Gucci zoom_out_map 108/191 Gucci A inspiração "navy" não poderia faltar no verão da grife Gucci

109. Max Mara zoom_out_map 109/191 Max Mara Jaquetas e blazer aparecem em tons dourados na moda de verão da Max Mara

110. Fendi zoom_out_map 110/191 Fendi Ombros vazados (à esquerda) e estruturados (à direita) são apostas da Fendi para os casacos de verão 2012

111. Moschino zoom_out_map 111/191 Moschino Inspiração espanhola toma conta dos casaquetos de verão da grife Moschino

112. Prada zoom_out_map 112/191 Prada Estampa floral aparece nos casaquetos da grife Prada

113. Emporio Armani zoom_out_map 113/191 Emporio Armani Casaquetos e blazer em preto e branco são apostas da Emporio Armani para a próxima estação do calor

114. Giorgio Armani zoom_out_map 114/191 Giorgio Armani Conjuntinhos de casaquetos + saias aparecem monocromáticos no verão da Giorgio Armani

115. Gianfranco Ferrè zoom_out_map 115/191 Gianfranco Ferrè Dobraduras se destacam no casaco da Gianfranco Ferrè

116. Gianfranco Ferrè zoom_out_map 116/191 Gianfranco Ferrè Casacos são usados como vestido na passarela da grife Gianfranco Ferrè

117. Gianfranco Ferrè zoom_out_map 117/191 Gianfranco Ferrè Os casacos de verão da grife Gianfranco Ferrè aparecem com as mangas um pouco mais curtas no verão 2012

118. ACESSÓRIOS zoom_out_map 118/191 ACESSÓRIOS

119. D&G zoom_out_map 119/191 D&G Com inspiração no universo cigano, a grife D&G coloca brincos de moedas douradas e óculos com aros metalizados na passarela de verão 2012 de Milão

120. D&G zoom_out_map 120/191 D&G Mais exemplo de brincos de moedas da D&G

121. D&G zoom_out_map 121/191 D&G Colar poderoso de moedas douradas da grife de luxo

122. D&G zoom_out_map 122/191 D&G Mais combinações de brincos longos de moedas e óculos - tudo em dourado - do verão da grife D&G

123. D&G zoom_out_map 123/191 D&G Maxichapéu de palha é decorado com lenço estampado no verão da D&G

124. Bluemarine zoom_out_map 124/191 Bluemarine Quepe traz charme para a nova linha da Bluemarine

125. Fendi zoom_out_map 125/191 Fendi Mix de pulseiras de couro, da Fendi

126. Bottega Veneta zoom_out_map 126/191 Bottega Veneta Brincos longos com geometrias, da Bottega Veneta

127. Bottega Veneta zoom_out_map 127/191 Bottega Veneta Maxianel da Bottega Veneta

128. Bottega Veneta zoom_out_map 128/191 Bottega Veneta Faixa listrada molda a silhueta de verão da Bottega Veneta

129. Bottega Veneta zoom_out_map 129/191 Bottega Veneta Óculos de aros coloridos (à esquerda) e maxicolar (à direita), da Bottega Veneta

130. Emporio Armani zoom_out_map 130/191 Emporio Armani Maxiflores aparecem nos arranjos de cabelo e broches (à esquerda) na passarela da grife Emporio Armani. À direita, chapéu preto e branco do verão da grife

131. Emporio Armani zoom_out_map 131/191 Emporio Armani Pulseira de inspiração retrô, da Emporio Armani

132. Emporio Armani zoom_out_map 132/191 Emporio Armani Faixa preta decora o chapéu de verão da Emporio Armani

133. Emporio Armani zoom_out_map 133/191 Emporio Armani Mais um chapéu de verão da passarela da Emporio Armani em Milão

134. Jil Sander zoom_out_map 134/191 Jil Sander Chapéu com redinha traz ares retrô para a moda de verão de Jil Sander

135. Just Cavalli zoom_out_map 135/191 Just Cavalli Maxichapéu está entre os acessórios de verão da Just Cavalli

136. Emilio Pucci zoom_out_map 136/191 Emilio Pucci Maxibrincos de inspiração cigana, da grife Emilio Pucci

137. Emilio Pucci zoom_out_map 137/191 Emilio Pucci Crucifixos aparecem entre os acessórios de verão da grife Emilio Pucci

138. Dolce & Gabbana zoom_out_map 138/191 Dolce & Gabbana Óculos com aros coloridos e maxibrincos são apostas de acessórios da Dolce & Gabbana

139. Missoni zoom_out_map 139/191 Missoni Brincos longos (à esquerda) e óculos tipo gatinho (à direita) aparecem entre os acessórios de verão da grife Missoni

140. Missoni zoom_out_map 140/191 Missoni Outro exemplo de brincos longos (á esquerda) e echarpe estampada (à direita), da Missoni

141. Roberto Cavalli zoom_out_map 141/191 Roberto Cavalli Cinto grosso e bracelentes de couro são acessórios de verão do estilista Roberto Cavalli

142. BOLSAS zoom_out_map 142/191 BOLSAS

143. Gucci zoom_out_map 143/191 Gucci Clutch da Gucci tem couro de cobra

144. D&G zoom_out_map 144/191 D&G Bolsa estampada tem alça de couro com corrente dourada

145. D&G zoom_out_map 145/191 D&G A clutch durinha e pequena aparece nos acessórios de festa da D&G

146. D&G zoom_out_map 146/191 D&G Outro exemplo de miniclutch estampada, da D&G

147. Bluemarine zoom_out_map 147/191 Bluemarine Bolsa com franjas, da grife Bluemarine

148. Fendi zoom_out_map 148/191 Fendi Listras aparecem nas roupas e nas bolsas do verão da grife Fendi

149. Fendi zoom_out_map 149/191 Fendi Bolsa de couro com poás vazados, da Fendi

150. Fendi zoom_out_map 150/191 Fendi Modelagens clássicas aparecem nas bolsas de verão da moda italiana

151. Fendi zoom_out_map 151/191 Fendi Mais poás vazados nas bolsas de verão da Fendi

152. Fendi zoom_out_map 152/191 Fendi Vermelho traz vida para as bolsas da Fendi

153. Prada zoom_out_map 153/191 Prada Bolsa de verão da Prada

154. Prada zoom_out_map 154/191 Prada Outro exemplo de bolsa com alças curtas, do verão da Prada

155. Prada zoom_out_map 155/191 Prada Maxiclutch leva estampa de fogo, da grife Prada

156. Prada zoom_out_map 156/191 Prada Carros antigos viram estampas nas bolsas da Prada

157. Prada zoom_out_map 157/191 Prada Outra estampa de carro do verão da Prada

158. Bottega Veneta zoom_out_map 158/191 Bottega Veneta Bolsas com aspecto envelhecido ganham apliques de couro azul, da Bottega Veneta

159. Bottega Veneta zoom_out_map 159/191 Bottega Veneta Couro com textura aparece nas bolsas da Bottega Veneta

160. Emporio Armani zoom_out_map 160/191 Emporio Armani A Emporio Armani aposta em pochetes de couro na sua linha de verão 2012

161. Emporio Armani zoom_out_map 161/191 Emporio Armani Clássica dupla preto e branco marca a maxibolsa quadrada da Emporio Armani

162. Emporio Armani zoom_out_map 162/191 Emporio Armani Outra pochete de couro da coleção 2012 da grife Emporio Armani

163. Jil Sander zoom_out_map 163/191 Jil Sander Bolsas do verão 2012 da estilista Jil Sander

164. Just Cavalli zoom_out_map 164/191 Just Cavalli Apliques de pele aparecem nas bolsas da grife Just Cavalli

165. Emilio Pucci zoom_out_map 165/191 Emilio Pucci Bolsa de palha (à esquerda) e com corrente dourada (à direita) para complementar looks casuais ou formais, da passarela da grife Emilio Pucci

166. Dolce & Gabbana zoom_out_map 166/191 Dolce & Gabbana Correntes douradas aparecem nos detalhes das bolsas de verão da Dolce & Gabbana

167. Dolce & Gabbana zoom_out_map 167/191 Dolce & Gabbana Bolsas de palha do verão da Dolce & Gabbana

168. Dolce & Gabbana zoom_out_map 168/191 Dolce & Gabbana Texturas se destacam nas bolsas de verão da grife Dolce & Gabbana

169. Salvatore Ferragamo zoom_out_map 169/191 Salvatore Ferragamo Bolsas de verão da grife Salvatore Ferragamo

170. Salvatore Ferragamo zoom_out_map 170/191 Salvatore Ferragamo Maxi e miniclutches aparecem na passarela da grife Salvatore Ferragamo no verão 2012

171. Salvatore Ferragamo zoom_out_map 171/191 Salvatore Ferragamo Bolsa em formato redondo, da grife Salvatore Ferragamo

172. Roberto Cavalli zoom_out_map 172/191 Roberto Cavalli Couro croco nas bolsas de Roberto Cavalli

173. Roberto Cavalli zoom_out_map 173/191 Roberto Cavalli "Clutch" em tom nude, de Roberto Cavalli

174. Gianfranco Ferrè zoom_out_map 174/191 Gianfranco Ferrè Textura se destaca na bolsa nude da grife Gianfranco Ferrè

175. SAPATOS zoom_out_map 175/191 SAPATOS

176. D&G zoom_out_map 176/191 D&G As sandálias de verão da D&G são feitas de lenços estampados

177. Emporio Armani zoom_out_map 177/191 Emporio Armani Abotinado peep-toe do verão da Emporio Armani

178. Gianfranco Ferrè zoom_out_map 178/191 Gianfranco Ferrè Ankle boot elegante do verão da Gianfranco Ferrè

179. Alberta Ferreti zoom_out_map 179/191 Alberta Ferreti Alberta Ferreti assina sandálias de tiras finas delicadas para seus looks de verão

180. Dolce & Gabbana zoom_out_map 180/191 Dolce & Gabbana Inspiração gótica nos pés da Dolce & Gabbana, que tem abotinados e sapatos tipo arrastão ou de renda para o verão 2012

181. Dolce & Gabbana zoom_out_map 181/191 Dolce & Gabbana Já as sandálias de verão da Dolce & Gabbana têm uma inspiração mais praiana, com o material de padronagem de palha

182. Emilio Pucci zoom_out_map 182/191 Emilio Pucci Tiras finas e amarrações no tornozelo são propostas da grife Emilio Pucci para as sandálias de verão 2012

183. Emporio Armani zoom_out_map 183/191 Emporio Armani As sandálias de verão dag grife Emporio Armani têm tiras ou amarrações no peito do pé

184. Fendi zoom_out_map 184/191 Fendi Sandálias com amarrações no tornozelo (à esquerda e ao centro) e tamanco listrado (à direita), da nova coleção da Fendi

185. Gucci zoom_out_map 185/191 Gucci O sapato tipo boneca ganha versão com peep-toe (à esquerda) e a sandália fecha com tira no tornozelo (à direita) no verão da Gucci

186. Missoni zoom_out_map 186/191 Missoni A Missoni aposta em maxi apliques de flores coloridas em suas sandálias de verão

187. Moschino zoom_out_map 187/191 Moschino Amarrações no tornozelo também se destacam na passarela da Moschino

188. Prada zoom_out_map 188/191 Prada Padrões que lembram labaradas de fogo (à esquerda e ao centro) e apliques de flores (à direita) se destacam na passarela da Prada

189. Roberto Cavalli zoom_out_map 189/191 Roberto Cavalli O salto anabela ganha aplique dourado na moda de Roberto Cavalli

190. Salvatore Ferragamo zoom_out_map 190/191 Salvatore Ferragamo Mais tiras finas e amarrações no tornozelo, agora na passarela da grife Salvatore Ferragamo