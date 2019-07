Vestido de penas da Bruna Marquezine foi o mais bonito do MTV MIAW 2019

Antes de mais nada, o prêmio se chama MTV MIAW (Millennial Awards) e é feito para os jovenzinhos, então, nada de esperar produções chiques e classudas, dignas do Oscar. É isso, não tem o que fazer, além de curtir e aproveitar. É uma noite para se divertir com a moda e, principalmente, fazer o possível para chamar atenção – e ganhar milhares de likes no Instagram. E, na última quarta-feira (3), em SP, os artistas não decepcionaram e fizeram do pink carpet do evento uma passarela de looks reluzentes, doidinhos e, vai, por vezes, ridículos – e tudo bem.

Sabendo disso, Bruna Marquezine (com a ajuda da experiente stylist Rita Lazzarotti) deu uma segurada na vibe Alta-Costura que ela exibiu nos últimos dias durante a semana de moda de Paris e surgiu na premiação com três looks totalmente apropriados para a premiação e coesos entre si.

O primeiro deles, usado no tapete vermelho rosa, era um vestido tubinho da Versace para Etiqueta Única que cumpria bem o papel dele de indicar “a estrela da noite chegou”. Make e cabelo também estavam no ponto.

O segundo look, também um vestido, foi o nosso favorito e o mais bonito do evento. Usada para receber o prêmio mais importante da noite, “Ícone Miaw”, a peça tinha cristais bordados na cintura e era toda adornada com penas em tom azul (as modernas ultimamente têm adorado o material). Fazia parte da coleção de inverno 2019 da Ingie Paris, marca queridinha da Kendall Jenner.

Por fim, para o after party, um pouco de brilho e diversão! Top flamenco neon + calça de paetês e sandália com tiras transparentes Yeezy.

Ícone faz assim.