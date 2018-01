Na última segunda-feira (29) aconteceu, em Los Angeles, Estados Unidos, a première de “Pantera Negra“, primeiro filme da Marvel que tem um super-herói negro como protagonista (T’Challa, vivido pelo ator Chadwick Boseman).

A atriz Lupita Nyong’o, que interpreta a vilã Nakia no longa, marcou presença no evento e estava poderosíssima como sempre, usando um vestido que mais parecia uma joia, de tirar o fôlego.

O modelo roxo – ou ultravioleta, cor do ano de 2018 segundo a Pantone – é assinado pela grife Atelier Versace. Com modelagem fluida e tecido esvoaçante, tem decote profundo e uma espécie de “armadura”, feita com pedrarias douradas que vão da gola até a cintura da peça, passando pelos ombros.

Para completar o look, Lupita investiu em joias delicadas da marca Beladora e, nos pés, usou um peep toe dourado com salto meia-pata, de Giuseppe Zanotti.

A beleza ficou por conta do coque esticado, bem alto, acompanhado pelo combo olho esfumado preto + pele iluminada – ela arrematou com um batom vinho escuro nos lábios.

Vale ressaltar que o tom dourado não brilhou só no vestido e nos acessórios – Lupita apostou na cor também nas unhas, com um esmalte metalizado.

Enquanto “Pantera Negra” não estreia no Brasil (o filme está previsto para entrar nos cinemas em 15 de fevereiro), permancemos babando nos looks de Lupita, que é conhecida por arrasar praticamente toda vez que pisa em um tapete de gala.