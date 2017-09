Todo mundo quer o maravilhoso vestido rosa de Marina Ruy Barbosa

Quase tudo que Marina Ruy Barbosa veste vira desejo instantâneo. Não foi diferente com o vestido rosa que ela escolheu para ir a um casamento neste sábado (9). Com decote de um ombro só e detalhes em azul, o vestido rosa clarinho é longo até o chão e tem fendas discretas, escondidas no tecido.

A post shared by Marina Ruy Barbosa (@marinaruybarbosa) on Sep 9, 2017 at 6:30pm PDT

O vestido é da coleção de verão da marca mineira Printing. Marina escolheu compor o look com um anel da Goldesign Brazilian Jewellery e com uma clutch de palha da Isla.

A post shared by Marina Ruy Barbosa (@marinaruybarbosa) on Sep 9, 2017 at 6:42pm PDT

Linda, não? Ainda levou o boy Xandinho Negrão à tiracolo. Nada boba!

💘 A post shared by Marina Ruy Barbosa (@marinaruybarbosa) on Sep 9, 2017 at 6:34pm PDT

Os posts de Marina Ruy Barbosa ganharam milhares de comentários, como sempre, mas o mais recorrente era “eu quero esse vestido!”. Teve até fã pedindo doação. Todo mundo quer o look pink de Marina!