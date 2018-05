Convocamos madrinhas de casamento, damas de honra, futuras formandas, noivas moderninhas e, claro, convidadas das mais diferentes ocasiões para informar que o cor-de-rosa, atualmente, é unanimidade em tapetes vermelhos e eventos de gala. Traduzindo, se existe alguma festa em vista na sua agenda, essa é a hora de abandonar o pretinho básico e apostar no tom e todas as suas variações.

Vale tudo: do rosinha pálido, quase branco, ao pink vibrante, do rosa millennial ao chiclete. Quanto à silhueta, caso queira bancar a fashionista, a dica é investir em um modelito beeem volumoso – babados, camadas e saias tipo “princesa”, de tule, são o quente da vez. Mas, se essa não for muito a sua pegada, não tem problema. Silhuetas sequinhas, cetim e fendas fazem o contraponto e são igualmente destaque.

Nossos 26 modelos eleitos, além de lindos, passeiam por Cannes, dão um pulinho no Oscar, no Grammy e no Globo de Ouro, sem esquecer de alguns eventos brasileiros, como o casamento de Marina Ruy Barbosa, no qual todas as madrinhas tiveram de vestir cor-de-rosa. Sua pastinha de referências agradece!

1. Rita Pereira

–

2. Lupita Nyong’o

–

3. Dakota Johnson

–

4. Rihanna

5. Zendaya

–

6. Bella Hadid

–

7. Blake Lively

–

8. Lily Collins

–

9. Danai Gurira

–

10. Alessandra Ambrosio

–

11. Viola Davis

–

12. Saoirse Ronan

–

13. Marina Ruy Barbosa

–

14. Maria Borges

–

15. Chiara Ferragni

–

16. SZA

–

17. Mariana Ximenes

–

18. Ming Xi

–

19. Tracee Ellis Ross

–

20. Giovanna Ewbank (e Titi)

–

21. Ryan Michelle Bathe

–

22. Emily Blunt

–

23. Thássia Naves

–

24. Elsa Hosk

–

25. Anna Faris

–

26. Lucy Mecklenburgh