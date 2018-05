Se você veste tamanhos grandes, foi convidada para uma festa sofisticada e não sabe nem por onde começar a procurar pelo seu modelito de gala, veio ao lugar certo. É que nós do MdeMulher, sabendo que algumas marcas ainda insistem em criar apenas para pessoas magras, fizemos uma curadoria com lojas donas de uma enorme variedade de vestidos plus size festivos, não deixando a desejar em nada nos quesitos elegância e qualidade.

Entre os eleitos, que variam em matéria de valores, estilo e comprimento, você vai encontrar muita renda, brilho, paetês, bordados e tecidos diversos, para ir do altar às pistas de dança. Navegue pela nossa recheada galeria, salve os endereços e boas compras!

Moda plus size: 27 vestidos de festa maravilhosos com preços variados photo_library Abrir galeria 27 fotos

Serviço*:

Daluz Plus Size: https://www.daluzplussize.com.br/

Flaminga: https://www.flaminga.com.br/

Impression Moda Festa: https://www.impressionmodafesta.com.br/

Liló Fashion: https://www.lilofashion.com.br/

MADHO: https://www.madho.com.br/

Maison Spa: http://www.maisonspa.com.br/

Vestire Rigor: http://www.vestirerigor.com.br/vestidos-de-festa-plus-size/

* Preços referentes a maio de 2018