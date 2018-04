Até quem não está prestes a se casar sabe que o vestido de noiva é uma das principais atrações do casamento, gerando altas expectativas nos convidados e conquistando os mais diferentes olhares durante a festa. Acontece que nem todo mundo que vai se casar pode (ou deseja) investir em um modelito caro e luxuoso. Até porque, na hora de preparar o casório, outros gastos podem ser bem mais relevantes para o casal.

Para Thalita Tartari, consultora de imagem e estilo especializada em noivas, definir o estilo do casamento é o primeiro passo para não errar na escolha do vestido. Por exemplo, se o seu evento for mais formal, tanto o traje da noiva quanto o dos convidados acaba seguindo essa linha: “É preciso pensar no que você espera do casamento para não ficar frustrada ao buscar o vestido ideal”, diz.

Faça o teste: Qual estilo de casamento é o mais indicado para você?

Mas não pense que um vestido de noiva sofisticado precisa, necessariamente, ter preços salgados. Há boas opções no mercado, tanto para aluguel quanto para compra, que não deixam a desejar em matéria de beleza e nem de qualidade.

Definindo o tipo de casamento e quanto você pretende desembolsar no vestido, a principal dica da Thalita é não experimentar modelos que estejam além do seu orçamento limite. Se for alugar e não fizer tanta questão de algo exclusivo, prefira vestidos de noiva que já foram usados, de segundo ou terceiro aluguel, que costumam ser bem mais em conta – aqui, só atente-se para a conservação da peça antes de bater o martelo.

Prefere mandar fazer o vestido, mas continua querendo algo barato? Sem problemas. Busque por costureiras ou ateliês não tão famosos – alô, indicação das amigas – e peça para ver vestidos já confeccionados por eles, para evitar sustos posteriores.

Customizar vestidos que são herança da sua mãe, da sua avó ou de outra pessoa querida da família também é uma alternativa que está em alta, além de incentivar o consumo consciente: “Isso confere personalidade e exclusividade ao vestido, e ainda pode acrescentar uma história ao processo, como é o caso de vestidos de família”, comenta Thalita.

Vestidos de noiva baratos: onde encontrar?

Fique de olho em liquidações, mudanças de coleções e outlets de lojas e ateliês de noivas que combinam com seu estilo. Assim, fica mais fácil conseguir o look noiva dos sonhos com precinho amigo. Comprar online também pode ser sucesso, mas aí valem algumas dicas:

Busque recomendações de sites confiáveis – O Amor É Simples, por exemplo, é referência em vestidos bonitos e baratos para noivas. Veja depoimentos de outras noivas que já compraram nesses endereços e experimente alguns vestidos em lojas físicas para ter uma ideia do modelo que você realmente quer usar no casamento – quando fizer a busca online, vai ficar mais fácil eliminar aqueles que você já sabe que não fazem seu tipo.

Sites mais completos costumam colocar um guia de medidas à disposição das clientes, o que é imprescindível na compra de um vestido de noiva pela internet. Para sites de fora do Brasil (mas que entregam aqui, como o AliExpress, que tem uma seção de casamentos), a dica é comprar o vestido um ou dois números maiores do que o seu tamanho habitual, e depois levá-lo para fazer os ajustes necessários. Ah! Lembre-se de que sites gringos têm um período de entrega maior do que os nacionais, portanto, o melhor é adquirir o vestido com bastante antecedência – e prestar atenção no valor cobrado pelo frete.

No mais, saiba que o vestido do casamento pode não ser “de noiva”, nos moldes tradicionais. Você pode procurar modelos em lojas de departamento, e-commerces, brechós ou, quem sabe, até no setor de lingerie – uma camisola longa usada como vestido, além de ser tendência, é perfeita para cerimônias informais, de dia ou na praia.

“Às vezes você vai encontrar um vestido de festa em cores claras, como o branco e off-white, que pode ser perfeito. Para ficar com ‘cara de noiva’, você pode acrescentar o véu e elementos como rendas e bordados a seu gosto”, orienta Thalita.

Vem ver! 15 vestidos de noiva por até R$ 1000*:

1. O Amor É Simples – Vestido de noiva Atena – R$ 729,90

–

2. O Amor É Simples – Vestido de noiva Bárbara – R$ 929,90

–

3. O Amor É Simples – Vestido de noiva Flower by Chai – R$ 999,90

–

4. O Amor É Simples – Vestido de noiva Liberty – R$ 499,90

–

–

5. O Amor É Simples – Vestido de noiva Orquídea – R$ 599,90

–

6. AMARO – Vestido renda com babados – R$ 249,90

–

7. AMARO – Vestido de guipir e laise – R$ 209,90

–

8. AMARO – Vestido longo de lurex – R$ 199,90

–

9. AMARO – Vestido assimétrico com renda guipir – R$ 199,90

–

10. Valisére – Camisola longa linha Noite – R$ 499

–

11. AliExpress – Vestido de noiva vintage EMIQIAN – a partir de R$ 281 (+frete)

–

12. BO.BÔ – Vestido longo Melissa Lurex -à venda no oqvestir – R$ 797,90

–

13. O Amor É Simples – Vestido de noiva Lívia – R$ 819,90

–

14. MIXED – Vestido Hope – à venda no Shop2gether – R$ 567,90

–

15. O Amor É Simples – Vestido de noiva Peônia – 979,90

–

*Preços pesquisados em 05/04/2018